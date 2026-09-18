Shakira inicia en Madrid su esperada serie de 12 conciertos para cerrar su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

Shakira dará comienzo este viernes por la noche a una maratónica serie de doce conciertos en Madrid, poniendo fin tanto a su gira mundial como a los ocho años de ausencia de la superestrella colombiana en España.

La cantante de 49 años, intérprete de éxitos como "Hips Don't Lie" y "Waka Waka (This Time For Africa)", actuará en un estadio temporal con capacidad para 50.000 personas, el "Estadio Shakira", erigido al sur de la capital española, hasta el 11 de octubre, según la promotora Live Nation.

VEA TAMBIÉN Maluma y Shakira lanzan nueva canción juntos: así suena ‘Agua’ que viene con video en el que los artistas realizaron clásico baile de cantina o

Sin otras fechas anunciadas para su gira europea, las autoridades madrileñas esperan un importante beneficio económico gracias a su gran regreso, tras haber recibido en mayo y junio a la también superestrella hispana Bad Bunny para una serie de diez conciertos.

Shakira no ha actuado en España desde 2018, varios años antes de que se hiciera pública su separación del futbolista español Gerard Piqué en 2022.

En febrero de 2025, inició una gira mundial para promocionar "Las Mujeres Ya No Lloran", un álbum inspirado en su ruptura con el legendario defensa del Barcelona, ​​que le valió su cuarto premio Grammy.

A lo largo de su dilatada carrera, Shakira ha vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo y actuó tanto en la ceremonia de apertura como en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Waka Waka (This Time For Africa)" fue también la canción oficial del torneo de 2010 en Sudáfrica, la primera vez que el máximo evento futbolístico mundial se celebró en el continente.

Su regreso a Madrid se produce después de que pagara una multa de 7,3 millones de euros (8,4 millones de dólares) en noviembre de 2023, como parte de un acuerdo con la justicia española, en el que se declaró culpable para evitar ser juzgada por fraude fiscal. En este sonado caso, Shakira también pagó a Hacienda 17,45 millones de euros para regularizar sus asuntos en el país.