“Nadie está por encima de la ley”: Gobierno de Paz advierte a Evo Morales ante amenazas de nuevas movilizaciones en Bolivia

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz respondió este domingo a la amenaza de nuevas movilizaciones en Bolivia con una advertencia directa: cualquier protesta deberá realizarse dentro del marco legal y sin afectar los derechos de la población.

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El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que ninguna persona puede situarse por encima de la ley por su trayectoria política o a su capacidad de movilización. “Nadie, por haber sido presidente o por tener capacidad de movilización, está por encima de la ley”, sostuvo.

La declaración se produjo luego de que sectores vinculados al expresidente Evo Morales anunciaran posibles movilizaciones a partir del 13 de octubre si el Ejecutivo no revierte algunas de sus medidas económicas. Entre las exigencias figura la abrogación del Decreto Supremo 5716, que sacó la subvención al diésel, además de disposiciones que tienen relación con la reorganización, disolución o liquidación de empresas públicas.

Justiniano marcó distancia entre el derecho a protestar y las acciones que puedan transformarse en mecanismos de presión en el resto del país. Indicó que cualquier ciudadano puede cuestionar las decisiones gubernamentales y convocar movilizaciones pacíficas, pero rechazó que se trate de imponer decisiones por medio de “amenazas, ultimátums o bloqueos”.

“Las diferencias políticas se resuelven dentro de la democracia y de la ley, no bajo la advertencia de que ‘si no es de buenas será de malas’”, afirmó el ministro.

El Gobierno igualmente puso sobre la mesa la situación judicial del exmandatario. Justiniano recordó que existen órdenes de aprehensión vigentes y aseguró que corresponde que Morales se presente ante la Justicia para ejercer su defensa con las garantías establecidas por la Constitución.

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La administración de Paz, sin embargo, afirmó que deja abierta la posibilidad de diálogo con los distintos sectores. El ministro remarcó que, al mismo tiempo, el Ejecutivo tiene la responsabilidad de garantizar la libre circulación, el abastecimiento y los derechos de los bolivianos.

La advertencia sucede luego de los bloqueos registrados entre mayo y junio, que se prolongaron por más de 50 días y generaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno medicinal en algunas ciudades, según reportes de EFE. El Gobierno sostiene igualmente un estado de excepción prorrogado hasta diciembre.