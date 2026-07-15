Kylian Mbappé asume la responsabilidad tras la eliminación de Francia: "No jugamos el partido que queríamos

El primer partido de las semifinales del Mundial 2026 entre Francia y España terminó con un contundente triunfo para los ibéricos por 2-0 y un anhelado paso a la final del torneo.

En medio de una declaración a los medios, Kylian Mbappé asumió su responsabilidad y explicó que el equipo no logró desarrollar la idea de juego que se había planteado para enfrentar a España.

"No jugamos el partido que queríamos, ni tácticamente, ni técnicamente, ni en cuanto al nivel general que mostramos. Cuando no haces lo que tienes que hacer en una semifinal de un Mundial, no ganas. España se mantuvo fiel a su plan de juego. La idea era presionarles arriba para evitar que se acomodaran, pero no lo conseguimos. Hubo demasiados errores. No supimos cómo hacerles daño", dijo.

Asimismo, aseguró que el equipo no tuvo un buen rendimiento y que la derrota fue resultado de varias falencias durante el partido.

"España ha seguido su plan, al que siempre se mantiene fiel: un

equipo al que le gusta tener el control del balón y marcar el ritmo del partido. Nuestro objetivo era presionarles arriba, pero no conseguimos hacerlo", explicó.

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El marcador del partido se abrió con un penalti señalado con contundencia y sin polémica por parte del árbitro salvadoreño Iván Barton.

La pena máxima llegó tras una fuerte patada del lateral francés Lucas Digne sobre el extremo español Lamine Yamal y que, posteriormente, el delantero Mikel Oyarzabal convirtió.

El primer tiempo terminó con una España dominadora y ganando por la mínima ante un rival fuera de su habitual juego y con grandes carencias en delantera.

Para el segundo tiempo la historia no tuvo cambios significativos. España siguió dominando con grandes ocasiones que pusieron en peligro el arco defendido por Mike Maignan.

Para el minuto 58 llegó el segundo de España de los pies de un goleador poco habitual, el lateral derecho Pedro Porro.

Con este resultado la Selección de España se aseguró un puesto en la final del domingo y tendrá que esperar al ganador del encuentro entre Argentina e Inglaterra, que se enfrentar este miércoles.