La FIFA habilita la votación oficial para coronar el mejor gol de la Copa del Mundo 2026

El máximo organismo del fútbol orbital abrió formalmente el proceso de votación interactiva para que los aficionados elijan el galardón al Gol del Torneo (Hyundai Goal of the Tournament).

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A través de su página web, la FIFA puso a disposición de los usuarios los clips en alta definición de las mejores anotaciones del certamen. Los hinchas pueden revivir cada jugada desde múltiples ángulos de cámara, consultar las estadísticas del partido y emitir su voto de manera gratuita.

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Entre los tantos preseleccionados para competir por el reconocimiento destacan remates de media distancia, acrobacias dentro del área y elaboradas jugadas colectivas de las selecciones participantes.

Principales seleccionados al Mejor Gol del Torneo:

Lionel Messi(Argentina vs Argelia- Fase de grupos)

Kylian Mbappé (Francia vs Senegal - Fase de grupos)

Erling Haaland (Noruega vs Brasil - Octavos de Final)

Ferran Torres (España vs Argentina - Final)

Julián Álvarez (Argentina vs Suiza- Cuartos de final)

Jude Bellingham (Inglaterra vs Francia - Tercer puesto)

Wilson Isidor (Haití vs Marruecos - Fase de grupos)

Elijah Just (Nueva Zelanda vs Irán - Fase de grupos)

Eldor Shomurodov (Uzbekistán vs RD Congo Fase de grupos)

Kerim Alajbegovic (Bosnia y Herzegovina vs Qatar- Fase de grupos)

Sidney Lopes Cabral (Cabo Verde vs Argentina - dieciseisavos de final)

El periodo de votación se cerrará en 5 días en la página web oficial de la FIFA, donde el ganador será anunciado tras el cómputo final del público y el panel técnico de la entidad.