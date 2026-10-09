Netanyahu estalló contra el Nobel de Paz 2026, Navi Pillay: “Están honrando a la mujer que propagó esta demonización de los judíos y esta farsa de justicia”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cuestionó este viernes 9 de octubre la decisión del comité del Premio Nobel de otorgar el Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navi Pillay, a quien acusó de promover señalamientos falsos contra el Estado israelí.

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En una publicación difundida en la cuenta oficial del primer ministro israelí, Netanyahu criticó tanto a Pillay como al Comité Nobel. Según su pronunciamiento, la jurista habría contribuido a la «demonización» de Israel, mientras que el organismo habría legitimado lo que considera una campaña de acusaciones contra el único Estado judío.

“El comité del Premio Nobel ha perdido su brújula moral. Ha otorgado su máxima distinción a una intolerante que construyó su carrera inventando y propagando libelos de sangre contra el único Estado judío”, indicó.

El mandatario también arremetió contra Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), y lo acusó de utilizar las afirmaciones de Pillay para construir un caso contra Israel. En su mensaje, Netanyahu hizo referencia, además, a las denuncias de presunta conducta sexual indebida contra Khan, quien ha rechazado las acusaciones.

“El mayor logro de Navi Pillay fue legitimar a un fiscal corrupto que recurrió a sus invenciones contra Israel, esperando que, al unirse a su turba intolerante de linchamiento, él pudiera eludir un cargo por violación. Karim Khan, quien fue acusado por sus propios empleados de la CPI de violarlos y acosarlos sexualmente, utilizó las mentiras de Pillay para construir un caso falso contra Israel”, aseveró.

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La controversia se produce después de que el Comité Nobel anunciara el reconocimiento a Pillay por su trabajo en favor de la paz y el derecho internacional. La jurista, de 85 años, fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014 y presidió, entre 2021 y 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado.

Uno de los principales puntos de confrontación es el informe de esa comisión, que concluyó que Israel había cometido genocidio en la Franja de Gaza. Israel rechazó esas conclusiones, mientras que el Comité Nobel destacó la trayectoria de Pillay en la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de la justicia internacional.

El mensaje de Netanyahu también alude al caso de Karim Khan, quien fue apartado de su cargo como fiscal de la CPI el 24 de julio de 2026, después de que 82 Estados miembros respaldaran su destitución por faltas graves de conducta y por el incumplimiento de sus deberes. El organismo señaló que una investigación encontró pruebas que respaldaban las denuncias, mientras que Khan ha negado haber cometido irregularidades.

“Pillay suministró las mentiras. Khan las convirtió en armas. Y ahora los miembros extraviados del Comité Nobel están honrando a la mujer que propagó esta demonización de los judíos y esta farsa de justicia”, aseveró.

Finalmente, la entrega del Nobel a Pillay abre un nuevo frente de tensión entre Israel y sectores de la justicia internacional, en medio de las diferencias por las investigaciones y los señalamientos relacionados con la guerra en Gaza.