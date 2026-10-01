Netanyahu asegura que piloto de Flydubai que intentó presunto acto terrorista en vuelo hacia Israel fue objeto de "adoctrinamiento islamista radical"

Emiratos Árabes Unidos anunció este jueves que abrió una investigación sobre una posible pista "terrorista" e Israel apuntó a un adoctrinamiento "islamista" del copiloto acusado de haber querido estrellar el avión de Flydubai que iba rumbo a Tel Aviv.

Al día siguiente del aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita del avión, con 174 personas a bordo, entre ellas 166 israelíes, sigue sin aclararse el perfil y las motivaciones del agresor.

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Según el relato de los viajeros y de las autoridades israelíes, apuñaló al comandante a bordo para hacer estrellar el avión, provocando una súbita pérdida de altitud, antes de que varios pasajeros irrumpieran en la cabina para reducirlo.

Considerados "héroes" en Israel, homenajeados en la calle, en las redes sociales y en los platós de televisión, el incidente ha provocado un raro momento de unión en un país profundamente dividido a las puertas de las elecciones.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que los recibió en el aeropuerto, ensalzó el "increíble acto de heroísmo" de los pasajeros y la tripulación, asegurando que impidieron un desastre que podría haber tenido un "alcance mundial".

Según Netanyahu, "el copiloto que atacó al comandante de a bordo está siendo interrogado, pero esto es lo que sabemos: había sido objeto de un adoctrinamiento islamista radical".

"Gritó: 'Mátenme, mátenme', de acuerdo. Así que está claro que tenía intenciones suicidas (...) Está claro que planeaba hacer estrellar el avión", declaró en la cadena estadounidense Fox News.

Un poco antes, no había descartado la posibilidad de un acto relacionado con problemas psiquiátricos.

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El dirigente israelí aseguró estar "en contacto permanente" con las autoridades saudíes que, según él, están interrogando actualmente al sospechoso. Riad no se ha pronunciado públicamente sobre el caso.

Entre ellos está Yaniv Hayoun, un plomero, que contó haber expulsado al copiloto de la cabina antes de enderezar el avión gracias a nociones de pilotaje adquiridas viendo la televisión.

Su foto, con su ropa manchada con la sangre del agresor, ocupa el jueves la portada de varios periódicos.

Recibirá el Premio Presidencial al heroísmo ciudadano, una de las más altas distinciones civiles, junto a otros cuatro pasajeros: una mujer, "la primera" que dio la voz de alarma, otros dos hombres que redujeron al copiloto y un dentista que habría brindado cuidados de urgencia al piloto, según la presidencia.

India, por su parte, rindió homenaje a su piloto, herido y hospitalizado en Arabia Saudita, y su embajada en Emiratos Árabes Unidos anunció este jueves que se encontraba en "buen estado de salud y recuperándose bien".

"El comandante Smit Machchhar es un HÉROE", publicó el primer ministro indio, Narendra Modi, en redes sociales.