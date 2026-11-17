Yarian Revete, hija de Carlos Luis Revete, difunto delincuente conocido bajo el alias 'El Koki', reveló en una reciente entrevista con el periodista Luis Olavarrieta que el régimen de Nicolás Maduro financiaba la organización criminal que lideró su padre desde la Cota 905 en Caracas.

Dichas declaraciones exponen presuntos vínculos directos entre el chavismo y el crimen organizado en Venezuela.

Al ser consultada sobre el enlace entre integrantes de la dictadura con la célula delictiva que dirigía 'El Koki', Yarian sostuvo: "No quiero dar nombres, por tu seguridad y la de los presentes, pero sí".

"Frecuentaban constantemente. Quería (Nicolás Maduro) un segundo frente en caso de una invasión estadounidense", acotó.

Carlos Luis Revete ('El Koki') fue un peligroso delincuente y líder criminal venezolano, que comandó una poderosa megabanda que controlaba el sector de la Cota 905 en el suroeste de Caracas.

A partir de 2015, asumió el liderazgo de la estructura criminal armada con fusiles de asalto, granadas y lanzacohetes.

Junto con sus colaboradores controlaba un amplio territorio dedicado al narcotráfico, secuestros, extorsiones, y robos de vehículos.

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'El Koki' protagonizó una serie de enfrentamientos armados y ataques contra organismos policiales en Caracas.

Los hechos, registrados principalmente en la Cota 905, provocaron la paralización de varios sectores de la capital y dejaron decenas de muertos.

Tras los sucesos, el régimen de Maduro ofreció una recompensa millonaria a cambio de información que permitiera localizarlo y capturarlo.

Tras un despliegue policial en Caracas, Revete abandonó la capital y permaneció prófugo durante varios meses.

Finalmente, en febrero de 2022, fue abatido por funcionarios de seguridad del régimen en el estado Aragua.

Aunque la dictadura de Maduro atribuyó los hechos a la intervención de factores externos, entre ellos supuestos financiamientos de sectores opositores y la presencia de grupos paramilitares colombianos, investigaciones posteriores y testimonios de personas cercanas a la organización señalaron posibles vínculos de la megabanda con figuras del entorno político.

Estas versiones señalan que la influencia del grupo habría ido en aumento hasta convertirse en un problema para el poder central, cuando sus acciones empezaron a suponer una amenaza para el control de este.