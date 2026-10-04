‘Nicolasito’ habló de la primera llamada telefónica que tuvo con su padre y de lo que el dictador le preguntó en ella sobre Delcy Rodríguez

En una reciente entrevista con el programa radial “Entre comunes VE” de la emisora RNP. Nicolás Maduro Guerra, mejor conocido como “Nicolasito”, hijo del dictador venezolano Nicolás Maduro, habló sobre la fecha en la que recibió la primera llamada telefónica que sostuvo de su padre, el dictador Nicolás Maduro, quien lo contactó desde su prisión de Estados Unidos.

Asimismo, entregó detalles de cómo vivió los hechos del 3 de enero en los que su padre junto a Cilia Flores fueron capturados y extraídos por medio de una operación militar de Washington.

Según relato de Maduro Guerra, el primer contacto vía telefónica con Nicolás Maduro se produjo el 5 de febrero, mientras él se encontraba en la Asamblea en medio del debate de la “Ley de Amnistía”. Aunque en sí su primer contacto fue con Cilia, quien lo llamó a finales del 29 de enero.

Nicolasito manifestó que cuando contestó, “escucho: “Aló, Nico, tu papá”. En ese momento quedó en shock y tomó la decisión de pararse de su curul y salir del recinto para dirigirse a las escaleras y continuar su conversación.

De acuerdo con el hijo del dictador, este lo primero que hizo fue preguntarle cómo estaba él y la familia y, posteriormente, le preguntó “cómo estaba el país”, a lo que él le manifestó que “bien”.

No obstante, señaló que preguntó: “¿Cuándo se juramentó Delcy? ¿Quién quedó en Asamblea Nacional?”, a lo que él le respondió que Delcy se había juramentado el 5 de enero y Jorge, Pedro y Grecia habían quedado a cargo de la Asamblea Nacional.

Entre tanto, dijo que el mensaje del dictador habría sido: “Que nadie nos quite el derecho a ser felices. Nada nos puede quitar la alegría, nunca. Seamos felices. Que de esta vamos a salir”.

Respecto a cómo vivió el 3 de enero, lo que fue la operación de los Estados Unidos en la que fue capturado y extraído Nicolás Maduro, junto a Cilia Flores, manifestó que en las primeras horas de los hechos pensó que su padre “había muerto”, pues su primera línea de confianza no tenía información acerca de él.

“Yo le digo a mi esposa: ‘Yo creo que a mi papá lo mataron', porque tú dices, le dije, porque no saben ni Delcy, ni Jorge, ni Diosdado; él era el alto, eran los primeros que tenían que saber”, expresó.

Dejó claro que sobre las 5.00 a. m. recibió una llamada en la que le decían que a su padre se lo habían llevado vivo, noticia que fue confirmada por George Rodríguez y que desde entonces considera que esta es “una prueba” de la cual, según Nicolás Maduro Guerra, el dictador saldrá “más fortalecido”.