No cesa el fuego en Colombia: UNGRD entregó balance de los incendios en cinco departamentos

Colombia vive actualmente varios incendios forestales activos, con Tolima como el departamento más afectado, mientras el Gobierno suspendió las quemas controladas ante el riesgo de nuevas emergencias.

En otros departamentos como Cundinamarca, se han presentado más de 20 incendios forestales que han dejado afectaciones en 49 municipios y cerca de 1.380 hectáreas de vegetación.

El panorama también resulta preocupante al revisar las cifras acumuladas. Entre junio y agosto, los organismos de emergencia han atendido 362 incendios forestales en diferentes puntos del departamento, por lo que las autoridades mantienen activos los protocolos de respuesta ante posibles nuevas conflagraciones.

Los cuerpos de bomberos han trabajado para controlar las llamas; sin embargo, la emergencia ya ha generado pérdidas para algunas familias, especialmente por la destrucción de cultivos. A esto se suma la falta de acceso al agua que algunos habitantes enfrentan desde hace varios meses.

Mientras tanto, el Gobierno Nacional adelanta operativos para determinar si hay manos criminales detrás de las conflagraciones, por lo que prometió acciones contundentes a quienes provoquen estos incendios.

El balance de la UNGRD:

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres entregó hace minutos un nuevo balance de los incendios en cinco departamentos:

"La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres mantiene monitoreo de los incendios forestales en Colombia", señaló:

Actualmente, se presentan:

• 21 incendios activos en cinco departamentos.

• 2 incendios controlados.

Los departamentos donde se concentran las conflagraciones son Tolima (11), Nariño (5), Cundinamarca (2), Valle del Cauca (2), Huila (1).

Esta información se da con corte al 26 de agosto, 6:00 p. m.