Grave incendio forestal en el departamento del Tolima desata pánico en la población: “Hay campesinos perdiendo cultivos y cosechas”

El departamento del Tolima enfrenta una emergencia ambiental tras confirmarse la presencia de 13 incendios forestales activos, distribuidos en 12 municipios. La situación llevó a las autoridades departamentales a desplegar capacidades operativas en tierra y aire para intentar sofocar las llamas en las zonas más críticas.

Entre los puntos con mayores afectaciones se encuentra la Escuela de Aviación de la Policía Nacional (Cenop), ubicada en San Luis, donde personal de bomberos y unidades policiales avanzan en labores de contención. En la zona operan aeronaves AT, helicópteros y cuadrillas terrestres de los municipios de Ibagué y El Espinal.

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Asimismo, según los reportes del Puesto de Mando Unificado Departamental, los focos activos se concentran en cuatro puntos específicos del Tolima. En la zona centro se registran conflagraciones en los municipios de Alvarado, Suárez, Coello y San Luis.

Del mismo modo, el sur del departamento reporta emergencias en Chaparral, con dos incendios; Ortega, con tres puntos críticos; y Coyaima. De igual manera, el norte registra afectaciones en Armero Guayabal, mientras que en la zona oriente se atienden emergencias en Melgar y El Carmen de Apicalá.

Ante la gravedad de estos hechos, la gobernadora del Tolima, Adriana Magda Matiz, se trasladó al municipio de Suárez para supervisar la atención de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. La mandataria señaló que “Colombia debe mirar al Tolima. El Tolima sigue encendido por el fuego”.

En el mismo sentido, la jefe de la administración departamental reiteró la necesidad de incrementar la asistencia del Gobierno nacional para contener el avance de las conflagraciones. La mandataria advirtió que “se han recibido capacidades y apoyos, pero hoy no son suficientes para que el departamento enfrente solo una emergencia de esta magnitud”.

A pesar de que no se registran pérdidas de vidas a causa de estos hechos, la gobernadora confirmó graves afectaciones en ecosistemas, fauna silvestre y cultivos agrícolas de la región.

“Hay campesinos perdiendo cultivos y cosechas, productores afectados, bosques y ecosistemas destruidos”, aseveró.

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Cabe resaltar que, para atender la emergencia en puntos estratégicos como Suárez y municipios vecinos, se coordinaron refuerzos con el Ejército Nacional, la Brigada de Atención y Prevención de Desastres (Biade), los Bomberos de Boyacá y brigadas locales.

Finalmente, las autoridades territoriales insistieron en la urgencia de recibir mayor equipamiento para evitar que el fuego alcance nuevas hectáreas. La gobernadora Matiz concluyó el reporte manifestando que “el fuego no da espera y Colombia tampoco puede dar espera a esta reacción”.