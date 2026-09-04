Lionel Messi apareció junto a sus hijos con la camiseta de equipo del que es propietario en España

Lionel Messi aprovechó el comienzo de temporada en el fútbol europeo para enviar un saludo al equipo del que es propietario en España.

El jugador del Inter de Miami apareció en una fotografía junto a sus hijos con la camiseta del club, del cual es dueño desde hace meses.

Se trata de la Unió Esportiva Cornellà, equipo de la quinta división del fútbol español que espera hacer historia con Lionel Messi como propietario.

VEA TAMBIÉN Futbolista sudamericano que marcó el gol más rápido del Mundial 2026 llega al Inter Miami de Lionel Messi o

“Leo Messi y su familia ya están preparados para el inicio de temporada. De Cornellà al mundo, cada vez somos más vistiendo de verde como Leo y con ganas de arrancar nuestro gran reto”, indicó el equipo en sus redes sociales.

En abril pasado se conoció que Messi se convirtió en dueño del equipo catalán, lo que sorprendió al mundo del fútbol.

"Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años", subrayó el Cornellà en el comunicado en el que anunció la operación.

Messi, de 38 años, completó la mayor parte de su carrera deportiva en el Barcelona, al que llegó de niño y del que se fue en 2021 para jugar dos temporadas en el PSG y a partir de 2023 en el Inter Miami.

VEA TAMBIÉN "Gracias Dios por hacerme argentino": la AFA homenajeará a Lionel Messi tras su retiro de la selección con gesto que sucederá en todos los estadios al minuto 10 o

Cornellà es una localidad de 92.000 habitantes pegada casi a Barcelona, en la que tiene su estadio el gran rival catalán del Barça, el RCE Espanyol.

La Unió Esportiva Cornellà fue fundada tal y como se conoce ahora en 1951 como resultado de la asociación de varios clubes de la zona, pero sus orígenes se remontan a 1923.

Durante sus primeros años, el club fue llamado FC Cables Eléctricos y pertenecía a la empresa que hoy es Pirelli y General Cable.