Marinero indio murió en un ataque contra un buque en el estrecho de Ormuz

Un marinero indio murió en un ataque contra un buque mercante en el estrecho de Ormuz, informaron este miércoles autoridades de Omán y de India.

La marina omaní indicó que evacuó a 27 tripulantes del buque CAPE DAO, con bandera de Antigua y Barbuda, tras un ataque que "provocó un incendio y la muerte de un miembro de la tripulación".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de India precisó que la víctima era un marinero de nacionalidad india.

El Estrecho de Ormuz está bloqueado desde que estalló en febrero la guerra de Oriente Medio con los ataques de Israel y Estados Unidos contra el régimen de Irán.

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El presidente iraní, Masud Pezeshkian, declaró el miércoles ante la ONU que su gobierno no permitiría que el estrecho de Ormuz sea usado para llevar a cabo agresiones contra su país.

"No podemos permitir que algunos tengan libre acceso y defiendan sus intereses a través de esa vía de navegación, mientras que, al mismo tiempo, utilizan esa vía para imponernos su agresión", afirmó Pezeshkian ante la Asamblea General de la organización.

Por el Estrecho de Ormuz pasaba el 20% de la producción mundial de crudo y desde que empezó el conflicto el mar Rojo se ha convertido en una ruta alterna para el transporte de petróleo, pero la toma del estrecho de Bab el Mandeb por parte de los combatientes hutíes proiraníes ha complicado las operaciones de navegación en esa vía.

Entretanto, el régimen de Irán intensificará su respuesta si Estados Unidos lanza nuevos ataques contra la república islámica que endureció sus condiciones para poner fin a la guerra tras el fracaso del acuerdo alcanzado en junio con Washington.

"Si actúan de manera imprudente y la historia se repite, nuestra resistencia sin duda se intensificará, fortalecida por la experiencia adquirida. Esta vez, no nos limitaremos a tomar represalias; adoptaremos una postura ofensiva, y Estados Unidos se arrepentirá de sus acciones, sufrirá una humillación más grande que nunca", dijo el vocero del cuerpo militar,