"No debemos detenernos hasta que el régimen sea relegado al basurero de la historia": congresista de EE. UU. ante medidas anunciadas por Marco Rubio sobre Cuba

El congresista republicano Carlos Giménez emitió un contundente pronunciamiento en apoyo a las sanciones, anunciadas este jueves por el secretario de Estado Marco Rubio, contra entidades vinculadas al régimen cubano.

“Gracias secretario Rubio por seguir ejerciendo la máxima presión sobre la brutal dictadura en Cuba, que representa una amenaza generalizada para la seguridad nacional de América”, aseguró Giménez en un breve mensaje en X.

El republicano, además, usó contundentes palabras para referirse al destino que considera debe enfrentarse la dictadura en Cuba. “No debemos detenernos hasta que el régimen sea relegado al basurero de la historia”, expresó.

Estados Unidos anunció el jueves una nueva lista de sanciones contra el régimen instalado en Cuba, en particular contra nueve entidades entre las que figura el Ministerio de la Construcción.

Estas entidades, principalmente de los sectores minero y metalúrgico, "apoyan el aparato represivo del régimen al ejercer control sobre sectores económicos clave", indicó Marco Rubio en un comunicado.

Rubio anunció otras sanciones dirigidas contra los dirigentes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

Washington acusa a Cuba de financiar, en particular a través de este Instituto, "una amplia red en Estados Unidos destinada a identificar, reclutar y radicalizar elementos subversivos que operan principalmente bajo el pretexto de intercambios educativos o culturales".

Rubio señaló que hace unos días "el régimen (cubano) intentó aprovechar el centenario de Fidel Castro (...) para reactivar esta red subversiva, enviando a La Habana una nueva brigada de simpatizantes internacionales para que entablaran contactos con responsables del régimen".

El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez, respondió en X que Rubio "continúa castigando a empresas cubanas con el propósito deliberado de afectar" la economía e impedir que el gobierno cubano "garantice los servicios básicos a la población".

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El gobierno de Estados Unidos también ha impuesto una serie de sanciones drásticas, dirigidas en particular contra Gaesa, el conglomerado controlado por los militares y fundado por Raúl Castro en 1995, que es un objetivo central de la política estadounidense hacia Cuba.