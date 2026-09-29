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"No hay nada de esa ley que sea beneficioso para los venezolanos": analista sobre ley del odio

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
La jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, solicitó mediante carta a su hermano Jorge Rodríguez, presidente ilegitimo de la Asamblea Nacional, la modificación parcial de la "Ley del Odio", por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, la misma normativa que ella impulsó en noviembre de 2017 cuando presidía la Asamblea Nacional. Para hablar sobre este tema, José Amalio Graterol, secretario político de Vente Venezuela en Estados Unidos, conversó con La Tarde de NTN24.

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