Alerta por Mbappé: investigan a un joven de 18 años por un presunto plan para secuestrar al delantero del Real Madrid

Kylian Mbappé fue mencionado en una investigación judicial que puso al descubierto un presunto entramado criminal en Francia.

Según información de Le Parisien, un joven de 18 años, identificado como Clément L., es investigado por su supuesta participación en la organización de varias agresiones y planes de secuestro que habrían tenido entre sus posibles objetivos al delantero del Real Madrid.

La revelación se conoció este miércoles, luego de que Le Parisien reconstruyera parte de las pesquisas adelantadas por las autoridades francesas. De acuerdo con el medio, Clément L. quedó bajo investigación judicial el pasado 21 de agosto en Nanterre y continúa privado de la libertad.

El caso no está relacionado con un secuestro consumado ni con un intento confirmado contra Mbappé. Las autoridades buscan determinar la existencia y el alcance de un supuesto proyecto delictivo en el que el nombre del futbolista habría figurado entre las personas seleccionadas como posibles víctimas.

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De acuerdo con la investigación citada por Le Parisien, el grupo habría identificado a 26 posibles objetivos, entre ellos empresarios, un rapero y Kylian Mbappé.

El atacante francés, quien actualmente milita en el Real Madrid, habría aparecido en esa lista en medio de una serie de planes que, según las autoridades, incluían diferentes agresiones y posibles secuestros.

Las pesquisas se originaron después de una agresión contra un relojero en Neuilly-sur-Seine. Durante el desarrollo de la investigación, los investigadores habrían encontrado indicios que permitieron relacionar al joven con otros hechos y proyectos que presuntamente se encontraban en preparación.

El proceso posteriormente llegó a la justicia francesa, que abrió una investigación judicial contra Clément L. y otro hombre señalado como posible cómplice.

Le Parisien señaló que Clément L. fue puesto bajo investigación judicial el 21 de agosto y posteriormente quedó detenido y aislado. El supuesto cómplice, por su parte, habría recuperado la libertad, aunque permanece bajo control judicial.

Las autoridades continúan trabajando para determinar cuál era realmente el alcance de las actividades atribuidas al grupo y establecer cuáles de los proyectos investigados pasaron de una fase de planificación a acciones concretas.