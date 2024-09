"No pasó a mayores": Andrés Manuel López Obrador habló sobre botellazo que esquivó durante acto público en Veracruz

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se refirió al botellazo que esquivó durante una manifestación en contra de la reforma del Poder Judicial en Veracruz.

Durante su conferencia matutina de este lunes 23 de septiembre, AMLO hizo mención al incidente ocurrido durante el domingo y aseguró que “no pasó a mayores”.

Además, mencionó a quien habría arrojado el objeto y precisó que “puede estar tranquilo” porque es partidario “de que no haya castigo” en contra de dicho acto.

“Al que tiró la botella ayer, ese puede estar tranquilo, no pasa nada. Es que no pasa a mayores”, aseguró.

Por otro lado, López Obrador instó a los simpatizantes de la “Cuarta Transformación” a que actúen con “respeto y tolerancia”.

El mandatario mexicano se encontraba en la inauguración del Centro Cultural “Leyes de Reforma” cuando le lanzaron una botella de agua, la cual no alcanzó a tocarlo porque logró a esquivarla, como se observó en las grabaciones difundidas en medios y plataformas digitales.

AMLO, quien recibió insultos de “dictador” y otras consignas cuando ingresaba a las instalaciones, trató de minimizar el hecho durante su conferencia matutina asegurando que hasta pudo haberla agarrado porque jugó béisbol.

“Yo empecé jugando béisbol, era fielder, imagínense si no sé, si hasta la pude haber agarrado, pero no pasó a mayores. Entiendo que están enojados, están molestos por esto mismo, ellos quisieran que no cambie nada, conservadurismo viene precisamente de conservar”, dijo.

El hecho se registró mientras López Obrador descendía de una camioneta negra acompañado por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

Según precisaron medios de comunicación, al ejecutivo de 70 años también le arrojaron monedas y bananas en medio de dicha protesta protagonizada por supuestos empleados del PJF, quienes manifestaban su descontento con la reforma al Poder Judicial promovida por el gobierno federal.