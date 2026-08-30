Así despidió el Aston Villa al 'Dibu' Martínez que comenzó con pie derecho su ciclo con el Chelsea

Este mismo domingo, mientras el Chelsea le daba la bienvenida al arquero argentino Emiliano Martínez, mejor conocido como el Dibu, su antiguo club, el Aston Villa, destacó su aporte, su crecimiento profesional y su entrega por la institución durante las seis temporadas que estuvo allí.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, los “Leones” resaltaron el papel que jugó Martínez bajo los tres palos del equipo, desde su llegada en el año 2020, proveniente del Arsenal, y su contribución al título obtenido durante la última temporada (2025-2026).

“Ha sido una presencia dominante en la portería durante todo su tiempo en el club, que culminó con su ayuda a Villa para ganar la UEFA Europa League en mayo”, expresó Aston Villa.

De igual manera, el conjunto de los “Villanos” no dudó en destacar el crecimiento profesional del guardameta argentino, quien durante su estadía en el club alcanzó el reconocimiento internacional que lo llevó a ser parte de la selección absoluta de Argentina, con la que se proclamó campeona de la Copa del Mundo Catar 2022 y la Copa América 2024.

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Por esto y los demás reconocimientos, el Aston Villa manifestó que el Dibu “siempre será recordado por su papel en nuestro reciente viaje y éxito, y deja Aston Villa con los mejores deseos de todos en el club de fútbol”.

Entretanto, y tras dejar las filas de los “Villanos”, escuadra que representó por seis temporadas, el guardameta argentino Emiliano “Dibu” Martínez ha comenzado un nuevo proceso en su carrera deportiva, ahora de la mano de Xabi Alonso, técnico del Chelsea.

El “Dibu” fue llegando, poniéndose a las órdenes del entrenador español, quien depositó toda su confianza en el arquero, quien este domingo, tras su presentación oficial en el Stamford Bridge, jugó como titular su primer partido con los “Blues”.

El inicio de un ciclo de ensueño para el golero argentino, quien, aunque recibió tres goles en su debut, fue determinante en la victoria 4 a 3 del Chelsea ante el Brighton, válida por la segunda fecha de la Premier League.

Sin duda alguna, el global del encuentro pudo haber sido otro si no hubiera sido por la gran actuación e intervención del debutante “Dibu” Martínez, quien tuvo cuatro atajadas destacadas, realizó dos pases claves y una tuvo ocasión clara creada, según la porta web de datos y estadísticas deportivas Sofascore, que lo calificó con una puntuación de 8.1.