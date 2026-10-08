"No tiene vuelta atrás": Tamara Sujú sobre imputación por tortura contra Maduro y Cilia en EE. UU.

Tamara Sujú, abogada defensora de derechos humanos, se refirió en NTN24 a la imputación de nuevos cargos por tortura y secuestro contra el dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que la justicia de Estados Unidos dejó en firme este jueves 8 de octubre. Sujú, quien además es directora ejecutiva del Casla Institute, indicó que está nueva imputación es una de las acusaciones que “no tiene vuelta atrás”.