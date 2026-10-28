NTN24
Miércoles, 28 de octubre de 2026
Miércoles, 28 de octubre de 2026
La Guaira

Playas de La Guaira volverán a recibir visitantes: estos son los horarios

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Personas caminando frente a una playa en La Guaira (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Personas caminando frente a una playa en La Guaira (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
La Guaira, recordemos, fue el territorio más devastado por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio del año en curso.

Las playas y balnearios de La Guaira, Venezuela, reabrirán los fines de semana a partir del 31 de octubre y el 1 de noviembre, según informaron la Cámara Turística Playera y la Gobernación.

o

De acuerdo con un comunicado conjunto, "los establecimientos autorizados atenderán al público los sábados y domingos, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.".

"De lunes a viernes permanecerán cerrados para continuar con la recuperación de los espacios afectados por los sismos y capacitar a los trabajadores", se lee en la notificación.

o

"La reapertura solo aplica a los balnearios que hayan firmado un acta de compromiso con el gremio", acota.

"Entre las normas establecidas figuran el uso de la tasa oficial del BCV para fijar los precios, las restricciones al volumen de la música, la atención respetuosa a los visitantes y el cumplimiento de las medidas de limpieza y salubridad", añade la circular.

o

La Guaira, recordemos, fue el territorio más devastado por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio del año en curso.

De momento, el régimen venezolano tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, a su vez, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Informes recientes apuntan a que la respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.

Temas relacionados:

La Guaira

Playas

Atención

Horarios

Reporte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Guía minuciosa: así es como se puede ser colaborador de la CIA en Cuba para contribuir a la caída de la dictadura según anunció Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Mucha confusión, la gente no sabía qué hacer": testigo del accidente ferroviario en España a NTN24

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Movimiento aéreo sobre el Arco Minero: aviones venezolanos y de EE. UU. volaron al sur de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Nuevo accidente ferroviario en España reabre debate sobre seguridad e inversión en infraestructura

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Las grabaciones y los textos serán claves en investigación del choque de trenes en España

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
Mario Díaz-Balart | Foto: EFE
Mario Díaz-Balart

"El régimen en Venezuela tenía la orden de asesinar a Marco Rubio": congresista Mario Díaz-Balart advierte sobre siniestro plan contra el secretario de Estado de EE. UU.

El candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro-Foto: EFE
Brasil

Departamento de Estado confirma a NTN24 que expedirá visas a Flávio Bolsonaro y a su familia, y que autorizará su ingreso a EE. UU.

El fallido tarimazo de Delcy Rodríguez en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Delcy Rodríguez

El corrupto tarimazo de Delcy Rodríguez: la jefe del régimen pagó buses para mostrar un supuesto apoyo

Foto: La Noche ONU
Estados Unidos - Cuba

Gritos y tensión | Así fue el impactante choque entre EE. UU. y Cuba en la ONU: fuerte agresión de la delegación del régimen

Foto: La Noche
Estados Unidos - Cuba

¿Dónde están los poderosos buques de EE. UU. que podrían ocuparse del régimen de Cuba como lo dijo Trump?

Más de Actualidad

Ver más
Ilustración del juez Alvin Hellerstein - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Murió Alvin Hellerstein, juez encargado del caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

Minería Ilegal Foto tomada de la red social X de @COL_EJERCITO
Minería ilegal

Fuerzas Militares destruyen maquinaria de minera ilegal del Bloque Occidental en Tolima avaluada en más de 1.230 millones de pesos

Manos esposadas a las barras de la celda - Foto de referencia: Pexels
Foro Penal

Foro Penal revela que 927 personas han sido procesadas bajo la 'Ley contra el Odio' desde el año 2017

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ilustración del juez Alvin Hellerstein - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Murió Alvin Hellerstein, juez encargado del caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

Minería Ilegal Foto tomada de la red social X de @COL_EJERCITO
Minería ilegal

Fuerzas Militares destruyen maquinaria de minera ilegal del Bloque Occidental en Tolima avaluada en más de 1.230 millones de pesos

María Corina Machado
María Corina Machado

"Venezuela va a ser libre. Que el mundo entero lo vea": María Corina Machado lanza contundente llamado a los venezolanos para salir a las calles

Manos esposadas a las barras de la celda - Foto de referencia: Pexels
Foro Penal

Foro Penal revela que 927 personas han sido procesadas bajo la 'Ley contra el Odio' desde el año 2017

Delcy Rodríguez y María Corina Machado - EFE
Regreso María Corina Machado

"El regreso de María Corina a Venezuela desestabilizó a Delcy por completo": Enderson Sequera

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada española - Foto EFE
María Corina Machado

"Impresionante; cambia todo": Cayetana Álvarez de Toledo sobre futuro en Venezuela tras el regreso de María Corina Machado

Avión de Flydubai - Foto: EFE
Atentado

Piloto de Flydubai que intentó acto terrorista en vuelo a Tel Aviv planeaba un atentado similar al de las Torres Gemelas en EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023