Playas de La Guaira volverán a recibir visitantes: estos son los horarios

Las playas y balnearios de La Guaira, Venezuela, reabrirán los fines de semana a partir del 31 de octubre y el 1 de noviembre, según informaron la Cámara Turística Playera y la Gobernación.

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De acuerdo con un comunicado conjunto, "los establecimientos autorizados atenderán al público los sábados y domingos, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.".

"De lunes a viernes permanecerán cerrados para continuar con la recuperación de los espacios afectados por los sismos y capacitar a los trabajadores", se lee en la notificación.

"La reapertura solo aplica a los balnearios que hayan firmado un acta de compromiso con el gremio", acota.

"Entre las normas establecidas figuran el uso de la tasa oficial del BCV para fijar los precios, las restricciones al volumen de la música, la atención respetuosa a los visitantes y el cumplimiento de las medidas de limpieza y salubridad", añade la circular.

La Guaira, recordemos, fue el territorio más devastado por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio del año en curso.

De momento, el régimen venezolano tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, a su vez, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Informes recientes apuntan a que la respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.