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Novedades sobre el insólito y fallido caso de ejecución de Christa Pike: esta es la decisión del juez

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Tras el intento de ejecución por medio de inyección letal contra Christa Pike, quien logró sobrevivir a la doble dosis aplicada el pasado 30 de septiembre, este caso sigue prestando novedades. De acuerdo con la información compartida, una jueza de Nashville ha ordenado a las autoridades de Tennessee guardar todas las pruebas de la fallida ejecución contra esta mujer.

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