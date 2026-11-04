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Miércoles, 04 de noviembre de 2026
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Rompe el silencio el arquero involucrado en jugada que causó la muerte a delantero en el fútbol de España: "Están siendo los días más difíciles de mi vida"

noviembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
El FC Andorra retornó al trabajo este miércoles guardando un minuto de silencio en memoria del futbolista Jesús de Miguel- EFE
El FC Andorra retornó al trabajo este miércoles guardando un minuto de silencio en memoria del futbolista Jesús de Miguel- EFE
Jesús Owono difundió un mensaje tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, con quien chocó en un partido en España.

El arquero del FC Andorra, Jesús Owono, se pronunció de manera pública por primera vez tras la muerte del delantero Jesús de Miguel, quien murió después de sufrir un fuerte choque con el guardameta en un partido del fútbol español.

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Por medio de un comunicado difundido por su club, el futbolista expresó el dolor que atraviesa y envió un mensaje de condolencias a la familia y los allegados de su colega.

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida”, expresó Owono en el texto, en el que reconoció que aún le cuesta asimilar lo sucedido.

El portero igualmente aseguró que piensa constantemente en el jugador fallecido y en las personas que lo querían.

“Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar todo lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”, añadió.

El mensaje llega luego de varios días de conmoción por el fallecimiento de De Miguel, delantero del CD Tenerife, quien sufrió un traumatismo en el encuentro frente al FC Andorra. La acción se generó en una jugada en la que el atacante y Owono chocaron cuando disputaban el balón.

En su declaración, el guardameta igualmente hizo referencia a las circunstancias que rodean el caso e indicó que está dispuesto a afrontar lo que venga, pero solicitó que el foco permanezca en el futbolista fallecido y en el dolor de sus seres queridos.

“Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo”, dijo.

Owono cerró su mensaje con una despedida dirigida al delantero: “Descansa en paz, Jesús”.

El pronunciamiento lo difundió el FC Andorra, institución que además manifestó estar profundamente afectada por lo sucedido. El club pidió sensibilidad y respeto frente a una situación que golpeó a los integrantes de los dos equipos y a la comunidad futbolística española.

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La muerte de De Miguel generó numerosas muestras de pesar en el entorno del fútbol. El delantero sufrió el impacto en el partido y tuvo que recibir asistencia médica antes de ser trasladado a un centro hospitalario. Pese a los esfuerzos del personal sanitario, falleció posteriormente.

La situación puso a Owono en el centro de la atención pública por su participación en la jugada. No obstante, el comunicado del arquero estuvo enfocado en expresar sus condolencias y recordar al compañero que perdió la vida.

Mientras se conocen más detalles acerca de las circunstancias del episodio, el club pidió evitar especulaciones y respetar el momento por el que pasan los familiares, compañeros y allegados del futbolista fallecido.

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