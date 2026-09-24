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María Corina Machado

NTN24 tuvo acceso a documento con el que régimen venezolano buscaría mostrar que no bloquea regreso de María Corina

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
NTN24 tuvo acceso a un documento del SAIME que dejaría en evidencia el levantamiento del veto a la líder de la democracia.

Una fuente cercana al régimen venezolano liderado por Delcy Rodríguez dio a conocer que el bloqueo para el regreso de María Corina Machado a Venezuela habría sido levantado.

En una imagen compartida en primicia a NTN24 quedaría demostrado que el veto a la premio Nobel de la Paz habría sido anulado recientemente.

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En el registro aparece el expediente del SAIME sin objeciones para el regreso de la líder de la democracia con sus datos como nombre completo, fecha de nacimiento, entre otros.

Además, aparece la leyenda "cédula sin problemas" en la parte posterior, lo que evidenciaría que se trata de un levantamiento a la prohibición de su entrada al país.

Documento del Saime sobre María Corina Machado obtenido por NTN24
Documento del Saime sobre María Corina Machado obtenido por NTN24
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El Canal de las Américas desconoce la razón por la cual el régimen ha compartido esta información y las intenciones detrás de divulgar dicha decisión.

Cabe resaltar que en los últimos días, María Corina ha intentado ingresar a Venezuela desde Panamá al menos unas siete veces sin éxito.

Los últimos tres sucedieron en menos de 24 horas desde Panamá y mezclaron opciones marítimas y aéreas. EFE aseguró que el entorno de Machado cuenta al menos siete intentos desde que salió de Venezuela en diciembre del año 2025.

El periodista David Alandete, de ABC, acompañó parte de las operaciones realizadas hace poco tiempo y documentó los movimientos que acabaron frustrados. Una de las alternativas trataba de una travesía marítima desde Panamá, pero la embarcación no zarpó. Más adelante, el equipo buscó opciones aéreas con escalas en el Caribe, entre las que se encontraban Aruba y Curazao. Los planes igualmente no llegaron a concretarse.

El asesor de relaciones internacionales de Machado, Pedro Urruchurtu, sostuvo públicamente la existencia de los tres intentos más recientes. “En las últimas horas han sido tres los intentos, por vía marítima y aérea, desde Panamá, sin éxito. Suman siete intentos”, escribió en redes sociales. Su equipo asegura que Machado está en Panamá y que se le ha impedido retornar a Venezuela.

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