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Miércoles, 16 de septiembre de 2026
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Cine

Resident Evil apunta a un estreno mundial de $80 millones y busca revivir la saga en cines

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Resident Evil: La tiniebla infinita - Foto: Netflix
Resident Evil: La tiniebla infinita - Foto: Netflix
La nueva película de Zach Cregger va a llegar este viernes a Estados Unidos con expectativas de ser uno de los grandes lanzamientos del terror.

La nueva película de Resident Evil aterrizará en los cines con una expectativa de taquilla internacional que puede llegar a marcar un nuevo punto de partida para la franquicia. Según las proyecciones citadas por Deadline, la cinta dirigida por Zach Cregger esperaría recaudar cerca de 80 millones de dólares en su estreno mundial.

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La cifra corresponde a una previsión de apertura y no a dinero ya recaudado. El lanzamiento comercial en Estados Unidos se prevé para el 18 de septiembre, por lo que va a ser en el transcurso del próximo fin de semana cuando el desempeño de la película pueda empezar a medirse frente a estas estimaciones.

El interés de la industria está puesto sobre todo en el mercado norteamericano. Deadline reportó hace poco que el seguimiento de taquilla apuntaba a un estreno doméstico de alrededor de 35 millones de dólares. Otras proyecciones recientes situaban el rango del primer fin de semana entre 40 y 50 millones.

La producción refleja igualmente un nuevo intento por llevar la conocida franquicia de videojuegos a una nueva generación de espectadores. Esta versión se encuentra dirigida por Cregger, cineasta que ganó notoriedad por Weapons, y quiere distanciarse de las anteriores adaptaciones cinematográficas por medio de una aproximación más cercana al terror y a la experiencia de los juegos.

La historia sigue a Bryan, un mensajero médico que es interpretado por Austin Abrams, quien queda atrapado en medio de un brote viral que modifica su recorrido en una lucha por sobrevivir. La película tiene también a Zach Cherry, Kali Reis y Paul Walter Hauser en el reparto.

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El proyecto funciona como un nuevo reinicio de la saga cinematográfica y toma inspiración de los primeros videojuegos de Capcom. La producción se vincula a Constantin Film, Vertigo Entertainment y PlayStation Productions, y al tiempo, Sony Pictures se encarga de su distribución.

Las primeras críticas publicadas antes del estreno añadieron otro elemento a la expectativa. The Hollywood Reporter recogió las primeras reacciones de la premiere, mientras The Guardian resaltó el tono de terror y humor negro de la película y su intención de ser más fiel al espíritu de los videojuegos.

Con su estreno a las puertas, la incógnita ahora es cuánto de esas proyecciones conseguirá hacer Resident Evil en ingresos reales y si el nuevo inicio va a ser suficiente para regresar a la franquicia cinematográfica un lugar destacado en la taquilla global.

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