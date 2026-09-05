¿Tiene el régimen iraní cómo seguir aguantando hasta las elecciones de medio término en EEUU?

Estados Unidos eleva el tono contra el régimen de Irán, esto tras conocerse que el Comando Central destruyó tres petroleros iraníes después de que los Guardianes de la Revolución lanzaran misiles contra dos buques de la marina norteamericana. Para hablar sobre este tema, Junior Aguirre, analista internacional sobre el Medio Oriente, conversó con el programa La Tarde de NTN24.