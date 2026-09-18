Durante los cuatro años de Gobierno Petro, Colombia fue el país con más asesinatos de líderes ambientales en el mundo, según ONG

Colombia volvió a aparecer como el país con mayor número de asesinatos de personas defensoras del territorio y el ambiente en el mundo. De acuerdo con el informe más reciente de la organización Global Witness, publicado el 16 de septiembre de 2026, durante 2025 fueron asesinadas 39 personas defensoras en el país, lo que mantiene a Colombia en el primer lugar de este registro por cuarto año consecutivo.

La cifra, sin embargo, representa una reducción frente a los 48 asesinatos documentados en 2024 y los 79 registrados en 2023. A nivel mundial, Global Witness verificó 124 asesinatos de defensores ambientales y del territorio durante 2025, de los cuales el 85 % ocurrieron en América Latina.

Colombia y Brasil concentraron, por sí solos, el 52 % de los asesinatos registrados en todo el mundo durante ese año. Brasil ocupó el segundo lugar, con 26 casos, seguido por Honduras y Filipinas, con 12 cada uno, mientras que México registró 10 y Guatemala, ocho.

Asimismo, el informe señala que 35 de los 39 asesinatos registrados en Colombia estuvieron relacionados con conflictos por la tierra. Además, Global Witness identificó posibles vínculos con el crimen organizado en 17 de los casos y con asesinos a sueldo en otros cinco.

Cabe resaltar que la situación afecta especialmente a comunidades que defienden sus territorios frente a diferentes presiones. Casi la mitad de las personas asesinadas en Colombia en 2025 eran indígenas, mientras que otras 15 eran pequeños agricultores, según la organización. A nivel mundial, más de tres cuartas partes de las víctimas pertenecían a comunidades indígenas, campesinas o afrodescendientes.

Por otro lado, los conflictos territoriales aparecen como uno de los principales factores detrás de estos crímenes. Global Witness señala que más de la mitad de los asesinatos documentados en el mundo estuvieron asociados a disputas por la tierra. También identificó vínculos entre los ataques y actividades extractivas y comerciales: la minería y las industrias extractivas estuvieron relacionadas con 11 asesinatos, los intereses madereros con ocho y la agroindustria con seis.

El nuevo reporte también advierte que las cifras podrían representar una subestimación de la violencia real, debido a las dificultades para documentar y verificar casos en zonas afectadas por conflictos armados, inseguridad o ausencia institucional. Global Witness asegura que recopila la información junto con más de 30 organizaciones locales, nacionales y regionales en más de 20 países y somete los casos a procesos de verificación antes de incorporarlos a su base de datos.

Desde 2012, la organización ha documentado 2.375 asesinatos y desapariciones de personas defensoras del ambiente y el territorio en el mundo. El nuevo registro mantiene a América Latina como la región con mayor número de casos y a Colombia como uno de los principales focos de violencia contra quienes defienden sus comunidades, tierras y ecosistemas.