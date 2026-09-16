Aumenta drásticamente la cifra de desaparecidos por la tragedia en Nepal y China

Cifra de desaparecidos por el deslave del pasado 26 de agosto en Nepal sigue creciendo y sumó casi mil en comparación con el último reporte de la autoridad de gestión de desastres.

El nuevo balance subió a 6.150, en una importante revisión al alza del balance de víctimas.

VEA TAMBIÉN Glaciar que ocasionó deslave en Nepal registró una temperatura nunca vista previo a su colapso o

"Hemos estado recopilando información sobre las personas desaparecidas desde las oficinas de distrito y hemos revisado los datos tras la verificación", declaró la portavoz de la autoridad de desastres, Shanti Mahat.

Asimismo, el número de cuerpos recuperados asciende a 1.403, de los cuales 105 han sido identificados, según la agencia de desastres.

Al otro lado de la frontera, en China, el saldo es de 43 muertos y 519 desaparecidos, según los medios estatales.

Mientras tanto, el balance de muertos de ambos países durante el colapso de un glaciar en la montaña en la frontera entre Nepal y China, se sitúa ahora en 1.446 personas muertas y al menos 6.669 desaparecidas.

Según datos oficiales, entre los desaparecidos hay varios cientos de extranjeros, incluidos turistas y peregrinos.

VEA TAMBIÉN Imágenes capturadas por dron exponen la magnitud de la tragedia en Nepal que deja más de 1000 muertos o

Esta tragedia, que ha dejado datos e imágenes nunca antes vistas, sería producto del grave impacto del aumento de las temperaturas globales sobre las montañas del Himalaya, según expertos.

Nepal, un país mayoritariamente rural de 30 millones de habitantes, aporta solo una fracción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero en comparación con las naciones industrializadas.

El primer ministro Balendra Shah realizará su primer viaje al extranjero como jefe de gobierno para dirigirse la próxima semana a la Asamblea General de la ONU sobre esta cuestión urgente.

En cuanto a la reconstrucción de las zonas afectadas, el Gobierno de Nepal estima que la factura ascenderá a 4.780 millones de dólares.