Creador de contenido surcoreano Zion Hwang da el primer paso para buscar la nacionalidad colombiana tras ser recibido por la Cancillería

El creador de contenido surcoreano Zion Hwang dio sus primeros pasos en su intención de obtener la nacionalidad colombiana.

Luego de manifestar públicamente su deseo de establecerse de manera permanente en el país, fue recibido en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, donde recibió información sobre los requisitos y condiciones que contempla una eventual solicitud de naturalización.

El encuentro tuvo lugar después de que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, pidiera atender la solicitud planteada por el influencer.

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La reunión no significó el comienzo oficial de un proceso de naturalización ni implicó la concesión de la ciudadanía, sino que sirvió para revisar los requisitos y el marco jurídico que debería cumplir Hwang en caso de decidir presentar formalmente la solicitud.

La Cancillería explicó que la orientación brindada se realizó conforme a lo establecido en la Ley 2332 de 2023, que regula el procedimiento ordinario de naturalización en Colombia.

El trámite contempla diferentes requisitos y condiciones que varían según la situación de cada solicitante. Por ello, el encuentro estuvo enfocado en explicar el proceso administrativo y jurídico antes de una eventual radicación.

“En respuesta a la instrucción del presidente de la República, recibimos a Zion Hwang en el Palacio de San Carlos para orientarlo sobre las condiciones, los pasos y las implicaciones que tendría una futura solicitud de nacionalidad colombiana. La reunión se desarrolló en un ambiente cordial, transparente y constructivo, en el que se revisó su situación migratoria actual como punto de partida para determinar el procedimiento”, señaló la Cancillería a través de sus redes sociales.

Tras la reunión, Hwang compartió un mensaje en el que habló sobre el vínculo que ha construido con Colombia y la importancia que el país tiene en su vida. El creador de contenido señaló que ha residido en diferentes lugares del mundo, pero aseguró que su proyecto personal está estrechamente ligado a Colombia.

“Para mí significa muchísimo porque Colombia me salvó la vida, Colombia me cambió todo”, expresó Hwang al referirse a su deseo de convertirse en ciudadano colombiano. También contó que ha vivido en China y Estados Unidos, aunque afirmó que Colombia es el único país donde desea establecerse de forma permanente.