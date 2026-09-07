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Los creadores del videojuego 'Grand Theft Auto VI' se enfrentan a una demanda laboral en Europa a pocos días de su lanzamiento

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Videojuego Grand Theft Auto - Foto: EFE
Videojuego Grand Theft Auto - Foto: EFE
Desde su lanzamiento original en 1997, la saga de videojuegos de gánsteres "Grand Theft Auto" ha vendido más de 470 millones de copias en todo el mundo.

Rockstar Games, el estudio responsable del esperado videojuego Grand Theft Auto VI, comparecerá ante un tribunal laboral en Glasgow a partir del jueves por el despido de 31 trabajadores.

Desde su lanzamiento original en 1997, la saga de videojuegos de gánsteres "Grand Theft Auto" ha vendido más de 470 millones de copias en todo el mundo.

El sindicato que ha presentado la demanda y los abogados de Rockstar Games anunciaron el lunes que la vista ante el tribunal laboral de Glasgow tendrá lugar del 10 de septiembre al 16 de octubre.

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Esto se produce antes del lanzamiento, el 19 de noviembre, de la sexta entrega de la serie GTA, que la compañía, filial del gigante estadounidense Take-Two Interactive, está desarrollando en Edimburgo.

Acusados ​​por la empresa de haber compartido información confidencial, 31 empleados fueron despedidos en Gran Bretaña en octubre de 2025, lo que provocó protestas frente a las oficinas del grupo.

El Sindicato Independiente de Trabajadores de Gran Bretaña (IWGB) acusa a Rockstar de discriminar a los trabajadores por sus actividades sindicales e incluirlos en listas negras, una acusación que la empresa niega.

El sindicato IWGB declaró en un comunicado que la empresa les negó "protecciones procesales básicas al negarse a seguir un proceso disciplinario o a brindarles el derecho de apelación".

Según el sindicato, Rockstar Games afirmó que los empleados habían sido despedidos por mensajes publicados en un canal privado del sindicato en Discord, en violación de sus acuerdos de confidencialidad.

"Ninguno de nosotros imaginó que hablar entre nosotros sobre nuestras condiciones laborales pondría nuestras vidas patas arriba y nos catapultaría al centro de una tormenta mediática mundial", dijo Jason Lewis, un exempleado, en un comunicado compartido por el IWGB.

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"Perdimos nuestros trabajos, nuestros ingresos, nuestra comunidad y la oportunidad de ver el juego terminado y lanzado, después de haber dedicado años a ayudar a desarrollarlo. Fue devastador."

Un portavoz de Rockstar Games afirmó que todo había sido "claro y coherente en todo momento".

"Varias personas en el Reino Unido y Canadá fueron despedidas por falta grave tras compartir información confidencial de la empresa, y no por supuesta afiliación o actividad sindical", decía un comunicado enviado a la AFP.

"Rechazamos las acusaciones y las defenderemos enérgicamente ante el tribunal."

El sistema de tribunales laborales del Reino Unido se ocupa de las disputas civiles en materia de empleo, incluidos los despidos improcedentes y las infracciones de los derechos laborales.

GTA VI, el segundo juego más vendido en la historia de la industria, presenta a un par de delincuentes, Jason Duval y Lucia Caminos, en un escenario inspirado en Florida.

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