Nueve meses a las afueras del centro penitenciario El Rodeo I: familiares no abandonan su reclamo por la libertad de los presos políticos

Familiares de presos políticos cumplieron nueve meses de vigilia permanente frente al centro penitenciario El Rodeo I, ubicado en el estado Miranda, Venezuela.

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Allí, estos ciudadanos mantienen un campamento para exigir la liberación de sus seres queridos.

La protesta, que comenzó el 8 de enero del presente año, cuenta con el respaldo del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), que ha acompañado las exigencias de los familiares.

Los manifestantes reclaman la excarcelación plena de todas las personas detenidas por motivos políticos, sin restricciones ni medidas cautelares que limiten su libertad.

Durante estos meses, los allegados han denunciado las dificultades que enfrentan al permanecer a la intemperie, así como presuntos episodios de hostigamiento policial y la falta de información oficial sobre la situación de los reclusos.

El pasado jueves, por su parte, la ONG Alianza por la Libertad de los Presos Políticos exigió medidas para reducir los retrasos judiciales en Venezuela y acelerar las audiencias y solicitudes de excarcelación de los presos políticos.

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Representantes de la organización acudieron al Palacio de Justicia de Caracas para entregar un documento en el que también solicitaron atención para los reclusos con enfermedades graves o condiciones médicas que pongan en riesgo sus vidas.

Además, la ONG Foro Penal registra 322 presos políticos en Venezuela, de los cuales 308 son hombres y 14 mujeres.

Tras la captura y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos, la dictadura venezolana ha excarcelado a varios presos políticos.

Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos.

Suelen ser detenidos sin el debido proceso, sin pruebas justificadas y bajo condiciones denunciadas como violaciones a los derechos humanos.