Pese a las constantes denuncias y protestas por apagones en Venezuela, colaborador del régimen asevera que "Anzoátegui se convierte en la primera potencia mundial energética"

Pese a las constantes denuncias y protestas por apagones en Venezuela, el presidente de la Corporación de Hidrocarburos de Anzoátegui, Guillermo Martínez Vílchez, aseguró que, tras los nuevos acuerdos con el Gobierno de Estados Unidos, el estado oriental se convierte en la primera potencia mundial energética por tener el 50% de “las reservas probadas” de la Faja Petrolífera del Orinoco.

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"Anzoátegui se convierte en la primera potencia mundial energética, y esto, sin duda alguna, porque cuenta con el 50%, en su territorio, de las reservas probadas de la Faja Petrolífera del Orinoco", pronunció Martínez.

Los problemas eléctricos en Venezuela ocurren debido a la falta de mantenimiento crónico, la corrupción y la escasez de inversión en la infraestructura del sistema de energía durante años.

El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

Mientras los venezolanos siguen protestando por las incesantes interrupciones eléctricas, Delcy Rodríguez pidió recientemente al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.

El mes de agosto registró picos de severos racionamientos eléctricos en gran parte de Venezuela debido al profundo deterioro del sistema de generación.

En cuanto al mes de septiembre de 2026, la crisis eléctrica en Venezuela se ha intensificado y extendido por todo el país.

Los apagones diarios y pronunciadas fluctuaciones de voltaje afectan a la gran mayoría de los hogares.