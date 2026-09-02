El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denuncia hostigamiento contra periodistas en el Palacio de Justicia de Caracas
Este 2 de septiembre, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que tanto funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) como la seguridad del Palacio de Justicia de Caracas fotografiaron a periodistas y camarógrafos de al menos cinco medios de comunicación.
De acuerdo con la denuncia, los comunicadores permanecían en el centro de Caracas a la espera de información relacionada con las declaraciones del Frente de Abogados.
El gremio señaló que los efectivos también solicitaron y fotografiaron la credencial de una periodista de Cronoplay.
El acceso de periodistas a espacios institucionales y las condiciones para ejercer la cobertura informativa siguen siendo complejas en Venezuela.
La persecución, el hostigamiento y la censura contra la prensa en Venezuela continúan vigentes.
Gremios periodísticos y organizaciones de derechos humanos documentan, hasta el sol de hoy, agresiones constantes.
Hasta el momento, la prensa en Venezuela se encuentra en una situación de extrema gravedad y asfixia sistemática.
Esta nación suramericana ocupa el puesto 160 de 180 países en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras.
Expertos aseguran que durante casi tres décadas de régimen chavista, se ha consolidado una política de "hegemonía comunicacional" mediante censura y persecución.