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Martes, 01 de septiembre de 2026
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Apagones Venezuela

Tensión en Cumaná: protesta por fallas eléctricas terminó en enfrentamiento

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Protesta por fallas eléctricas terminó en enfrentamiento en Cumaná, Venezuela - Fotos: X
Protesta por fallas eléctricas terminó en enfrentamiento en Cumaná, Venezuela - Fotos: X
La situación se registró en la carretera nacional Cumaná-Carúpano, a la altura del sector El Peñón.

Una protesta por constantes fallas eléctricas en el estado Sucre, Venezuela, terminó en un enfrentamiento físico entre manifestantes y conductores varados el sábado 29 de agosto de 2026.

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La situación se registró en la carretera nacional Cumaná-Carúpano, a la altura del sector El Peñón.

Los habitantes cerraron la vía con objetos contundentes por más de dos horas para reclamar por los apagones continuos y los daños a sus electrodomésticos.

La fuerte congestión vehicular desató la ira de los conductores atrapados, lo que pasó de insultos a empujones y golpes en plena vía pública.

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Los problemas eléctricos en Venezuela ocurren debido a la falta de mantenimiento crónico, la corrupción y la escasez de inversión en la infraestructura del sistema de energía durante años.

El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

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Mientras los venezolanos siguen protestando por las incesantes interrupciones eléctricas, Delcy Rodríguez pidió recientemente al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.

El mes de agosto registró picos de severos racionamientos eléctricos en gran parte de Venezuela debido al profundo deterioro del sistema de generación.

Hasta el momento, habitantes de estados como Sucre, Aragua, Carabobo, Anzoátegui, entre otros, han salido a las calles a protestar por la falta de cronogramas estables y la pérdida de electrodomésticos.

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