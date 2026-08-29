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Sábado, 29 de agosto de 2026
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Futbolista de la Selección Colombia - Foto: EFE
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Premier League

Todo listo para emprender un nuevo rumbo en su carrera deportiva: figura de la Selección Colombia cambiará de club en Europa

agosto 29, 2026
Por: Natalya Baquero González
El traspaso del lateral colombiano, quien se mantendrá en la Premier League, será por un valor de 22 millones de libras esterlinas.

Todo parece indicar que el lateral colombiano Daniel Muñoz cierra su ciclo con el Crystal Palace, tras dos temporadas y media.

De acuerdo con la información compartida por medio de su red social de X, el periodista Fabrizio Romano, especializado en fichajes y traspasos, escuadra del Nottingham Forest, habría llegado a un acuerdo con los también conocidos “Vidrieros” por el traspaso del defensor.

"Acuerdo cerrado ahora con Crystal Palace, ya que #CPFC dio autorización para viajar al lateral colombiano. Médico programado para el domingo”, indicó Romano.

Según el periodista italiano, el traspaso del lateral colombiano, quien se mantendrá en la Liga Premier, será por un valor de 22 millones de libras esterlinas.

Daniel Muñoz, de 27 años, ha sido elogiado por su versatilidad y su habilidad para desempeñarse tanto como defensa lateral como centrocampista defensivo, lo cual lo ha convertido en una pieza clave tanto del Crystal Palace como de la selección Colombia, consolidándose en la titular.

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El jugador de 30 años representa una inversión estratégica para el Nottingham Forest, que busca reforzar su banda derecha con un futbolista que ya conoce la Premier League y el estilo de juego implementado por su entrenador. Muñoz se caracteriza por su proyección ofensiva y su capacidad para desempeñarse tanto como lateral como carrilero.

De superar los exámenes médicos, el defensor Daniel Muñoz viviría su tercera experiencia en el fútbol del viejo continente, tras su paso por el KRC Genk de Bélgica y el Crystal Palace de Inglaterra.

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Desde su arribo al fútbol europeo, el lateral colombiano ha levantado cuatro títulos: la Copa de Bélgica en 2021 y la FA Cup, Community Shield con las “Águilas” 2025 y la Liga de Conferencia de la UEFA en 2026.

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