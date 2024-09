ONU solicita investigación independiente tras la "ejecución sumaria" de rehenes israelíes en Gaza

Este martes, Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, solicitó una investigación "independiente, imparcial y transparente" sobre la "ejecución sumaria" de los seis rehenes israelíes en la Franja de Gaza.

Mediante la red social X, el funcionario de la instancia internacional remarcó: “Nos horrorizan las informaciones según las cuales grupos armados palestinos realizaron una ejecución sumaria de seis rehenes israelíes, lo que constituiría un crimen de guerra".

“En estos momentos debe tener lugar una investigación que esclarezca el asunto, los responsables deben rendir cuentas a la justicia”, añadió.

Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos pidió este 3 de siemptiebre “flexibilidad para cerrar un acuerdo entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás sobre un alto el fuego en Gaza”.

"Hay decenas de rehenes que aún siguen en Gaza, esperando un acuerdo que los traiga de vuelta a casa. Es hora de ultimar ese acuerdo", declaró a periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

"El pueblo de Israel no puede permitirse esperar más. El pueblo palestino, que también está sufriendo los terribles efectos de esta guerra, no puede permitirse esperar más. El mundo no puede permitirse esperar más", agregó Miller.

El ejército israelí anunció el pasado domingo el hallazgo en un túnel de la Franja de Gaza, de los cuerpos de seis rehenes que fueron asesinados a "quemarropa" por Hamás.

El conflicto en Gaza estalló el 7 de octubre, cuando combatientes del movimiento islamista palestino atacaron el sur de Israel y mataron a 1.199 personas, en su mayoría civiles, según un balance basado en cifras oficiales.

Durante el ataque de Hamás en Israel, que desencadenó la guerra, 251 personas fueron secuestradas, 97 siguen retenidas en Gaza, de las cuales 34 han sido declaradas muertas por el ejército.

En respuesta, Israel prometió destruir Hamás y lanzó una contraofensiva que, según el Ministerio de Salud de Gaza, ha dejado más de 40.000 muertos.