"No creo que esté muerto": Trump se pronuncia sobre el destino que cree que tuvo importante líder tras ataques a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que cree que el líder supremo del régimen de Irán, Mojtaba Jamenei, quien no ha sido visto en público desde que asumió el cargo tras el asesinato de su padre en febrero, sigue con vida.

"No creo que esté muerto. Resultó gravemente herido. El lado izquierdo de su cuerpo, el brazo, la pierna, todo. Resultó gravemente herido. Pero no creo que esté muerto", dijo Trump en una entrevista con el locutor de radio conservador Glenn Beck.

Oficialmente, Jamenei sigue dirigiendo su país bajo ataque de Estados Unidos e Israel.

Sin embargo, su ausencia pública y el ascenso al poder de figuras veteranas de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen, han alimentado las especulaciones de que está muerto o de que no tiene el control pleno del poder.

Su padre murió en un bombardeo al inicio de la ofensiva estadounidense-israelí.

Trump, quien ya ha proclamado su victoria sobre el régimen de Irán en múltiples ocasiones, pero sigue sin lograr la apertura de la ruta marítima de Ormuz ni puede obligar a Irán a entregar sus materiales nucleares, afirmó nuevamente que la presión militar y económica está funcionando.

"Esas cosas están encaminadas hacia una gran victoria", dijo. "Vamos a tener una gran victoria aquí muy pronto".

Trump insistió además en que el estrecho de Ormuz, donde las fuerzas iraníes han perturbado y en gran medida bloqueado el tráfico marítimo, está de hecho completamente abierto.

"El estrecho está abierto. Ahora hacemos pasar muchos barcos por el estrecho", dijo.

"No podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear. De eso se trata todo. Eso es el 99,9%. No podemos permitirlo porque están locos y la van a usar", afirmó, antes de añadir que ya lo detuvo "dos veces".