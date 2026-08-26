NTN24
Miércoles, 26 de agosto de 2026
Miércoles, 26 de agosto de 2026
Estados Unidos

"No creo que esté muerto": Trump se pronuncia sobre el destino que cree que tuvo importante líder tras ataques a Irán

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump-Foto: AFP
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump-Foto: AFP
Mojtaba Jamenei no ha sido visto en público desde que asumió el cargo tras el asesinato de su padre en febrero..2

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que cree que el líder supremo del régimen de Irán, Mojtaba Jamenei, quien no ha sido visto en público desde que asumió el cargo tras el asesinato de su padre en febrero, sigue con vida.

"No creo que esté muerto. Resultó gravemente herido. El lado izquierdo de su cuerpo, el brazo, la pierna, todo. Resultó gravemente herido. Pero no creo que esté muerto", dijo Trump en una entrevista con el locutor de radio conservador Glenn Beck.

Oficialmente, Jamenei sigue dirigiendo su país bajo ataque de Estados Unidos e Israel.

Sin embargo, su ausencia pública y el ascenso al poder de figuras veteranas de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen, han alimentado las especulaciones de que está muerto o de que no tiene el control pleno del poder.

o

Su padre murió en un bombardeo al inicio de la ofensiva estadounidense-israelí.

Trump, quien ya ha proclamado su victoria sobre el régimen de Irán en múltiples ocasiones, pero sigue sin lograr la apertura de la ruta marítima de Ormuz ni puede obligar a Irán a entregar sus materiales nucleares, afirmó nuevamente que la presión militar y económica está funcionando.

"Esas cosas están encaminadas hacia una gran victoria", dijo. "Vamos a tener una gran victoria aquí muy pronto".

Trump insistió además en que el estrecho de Ormuz, donde las fuerzas iraníes han perturbado y en gran medida bloqueado el tráfico marítimo, está de hecho completamente abierto.

"El estrecho está abierto. Ahora hacemos pasar muchos barcos por el estrecho", dijo.

"No podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear. De eso se trata todo. Eso es el 99,9%. No podemos permitirlo porque están locos y la van a usar", afirmó, antes de añadir que ya lo detuvo "dos veces".

Temas relacionados:

Estados Unidos

Irán

Mojtabá Jameneí

Ataques

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

María Claudia Tarazona: "desde el primer momento del asesinato, yo le dije a la señora fiscal, yo creo que el esquema de Miguel estaba infiltrado"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Organizaciones en Venezuela exigen un cronograma basado en auditorías para el retorno a clases

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Colombia se encuentra en medio de una fuerte crisis en el sistema de salud

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Terror en Haití: decenas de muertos y heridos tras ataque de bandas armadas contra una comunidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Está molesta Cilia Flores con Delcy Rodríguez? Esto dice exoficial de inteligencia de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Migrantes venezolanos | Foto: EFE
Migración de venezolanos a Colombia

"No podemos ser condescendientes con la impunidad": expertos sobre deportaciones en Colombia

Delcy Rodríguez y Cilia Flores - Fotos: AFP
Cilia Flores

¿Está molesta Cilia Flores con Delcy Rodríguez? Esto dice exoficial de inteligencia de Estados Unidos

Práctica del Comando Sur en el Caribe / FOTO: Captura de pantalla
Comando Sur

Nueva demostración de fuerza de EEUU: Militares a bordo de un destructor disparan hacía objetivos en el Caribe

Las alcabalas por medio de las cuales se beneficiaba Diosdado terminarán, según Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Régimen venezolano

¿Ahora Diosdado Cabello cómo amedrentará? Delcy Rodríguez anuncia la eliminación de las alcabalas

Delcy Rodríguez/ Carlos Giménez - Fotos AFP
Carlos A. Giménez

Con este contundente mensaje el congresista de EE. UU. Carlos Giménez exigió la salida de Delcy Rodríguez del poder

Más de Actualidad

Ver más
Volodímir Zelenski - AFP, EFE, Canva
Buques iraníes

Ucrania ataca a buque iraní en el mar Caspio: ¿Se abre un nuevo frente de guerra?

Funcionarios de PoliMonagas - Foto de referencia: X
SNTP

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denuncia intimidación de PoliMonagas contra varios periodistas durante protesta en Maturín

Foto: @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

“Golpe contundente”: Abelardo de la Espriella confirma cuatro detenciones e incautación de armas tras combates entre Ejército y grupo criminal en el Cesar

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Volodímir Zelenski - AFP, EFE, Canva
Buques iraníes

Ucrania ataca a buque iraní en el mar Caspio: ¿Se abre un nuevo frente de guerra?

Funcionarios de PoliMonagas - Foto de referencia: X
SNTP

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denuncia intimidación de PoliMonagas contra varios periodistas durante protesta en Maturín

Foto: @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

“Golpe contundente”: Abelardo de la Espriella confirma cuatro detenciones e incautación de armas tras combates entre Ejército y grupo criminal en el Cesar

Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda de Colombia - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

"Me disculpo si las imágenes fueron sensibles": ministro de Vivienda de Colombia se pronuncia tras ser visto de vacaciones luego del devastador terremoto

Claudia Sheinbaum, presidente de México - Foto: EFE
Claudia Sheinbaum

La presidente Claudia Sheinbaum dijo que a brigada de rescatistas mexicanos se les "pidió otra certificación" en Colombia

Explosión en Rusia | Foto: EFE
Rusia

Importante refinería rusa quedó fuera de servicio tras ataque ucraniano: las reparaciones podrían tardar hasta seis meses

Alias 'Calarcá' logró duplicar su poder criminal mientras el Gobierno Petro suspendió su captura - Foto EFE
Captura

Fiscalía de Colombia judicializó a alias Calarcá, máximo cabecilla del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023