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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Comando Sur

Se estrecha el vínculo Trump – De la Espriella contra el crimen: jefe del Comando Sur llega a Colombia

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
"Una alianza más fuerte para una región más segura", fue el mensaje del general Francis L. Donovan a su llegada al país.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, llegó este miércoles a Colombia en lo que es una visita que se da a las pocas semanas de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente del país.

“El Comandante Gen. Francis L. Donovan llega a Colombia para reunirse con los nuevos líderes militares del país y discutir esfuerzos conjuntos para combatir a los narco-terroristas y fortalecer la asociación de seguridad entre EE .UU. y Colombia”, afirmó el Comando en un trino en el que se muestran imágenes de la llegada de Donovan.

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El Comando recordó en su trino que Colombia es el miembro más reciente de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C).

“Es un socio de larga data en la lucha contra los cárteles y un líder vital en la seguridad regional”, indicó.

El Comando Sur de Estados Unidos es la unidad militar norteamericana que mediante la operación Resolución Absoluta capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Resolución Absoluta se enmarcó en la denominada operación Lanza del Sur que terminó, tras una fuerte presión, por asfixiar al dictador venezolano.

La operación Lanza del Sur, cabe recordar, fue el nombre bajo el que el Comando Sur inició una fuerte presión sobre el régimen de Maduro.

Estados Unidos lo cercó al dictador y activó ataques contra lanchas vinculadas al narcotráfico que presuntamente tenían conexiones en Venezuela con el Cartel de los Soles, que Estados Unidos dice era liderado por Maduro.

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