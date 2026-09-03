Sistema migratorio de EE. UU. lidera récord de denegaciones de solicitudes de asilo con 94% de rechazos

Los tribunales de inmigracioón de Estados Unidos alcanzaron un máximo histórico en el rechazo de peticiones de asilo durante el mes de junio, al denegar el 94% las solicitudes tramitadas y otorgar la protección internacional a tan solo un 5,5% de los solicitantes.

Según datos presentados por la organización Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse en Nueva York, durante junio de 2026 únicamente 771 personas obtuvieron una respuesta favorable.

La cifra representa una caída drástica respecto a marzo de 2023, periodo en el que las aprobaciones alcanzaban el 48% del total de casos evaluados.

“En junio de 2026, solo se concedió asilo a 771 personas, un dato inferior a una cuarta parte del número de personas que obtuvieron asilo en junio de 2023”, señala el informe de la institución académica.

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El análisis reveló que las dinámicas que han impulsado el viraje en la política migratoria, se ha notado un incremento de solicitudes rechazadas escaló de forma acelerada desde un 60% registrado en administraciones anteriores hasta el actual 94% reflejado en los últimos reportes oficiales.

El aumento de volumen de fallos se da gracias a la contratación de cientos de nuevos jueces de inmigración permitió resolver más de 14.000 casos mensuales en marzo y junio de 2026, superando los promedios de años previos.

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La capacidad del sistema de respuesta ha experimentado fluctuaciones marcadas a finales de 2025, cuando la remoción de magistrados por orden del Ejecutivo provocó una caída temporal en las resoluciones a menos de 8.800 decisiones de asilo mensuales.