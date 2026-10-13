Netflix anuncia que transmitirá los 104 partidos del Mundial de fútbol 2030: este es el país en el que obtuvo los derechos

Netflix ha dado en las últimas horas un anuncio que ha sorprendido a los aficionados del fútbol mundial.

La plataforma de streaming Netflix retransmitirá todos los partidos del Mundial de 2030 a los espectadores de España y Andorra, según anunció este martes el gigante del entretenimiento.

"Ofreceremos en directo los 104 partidos de la mayor competición de fútbol del mundo", declaró Netflix en un comunicado.

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España, la vigente campeona, será coanfitriona del Mundial de 2030 junto con Portugal y Marruecos, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay también albergarán partidos para celebrar el centenario del torneo.

"Como parte del acuerdo, un partido por jornada estará disponible para ver gratis en España", dijo Netflix en un comunicado.

Un canal de televisión nacional en abierto también retransmitirá todos los partidos de España y la final, entre otros encuentros, según confirmó la plataforma de streaming.

Este acuerdo refuerza la estrategia de Netflix de competir con las cadenas de televisión tradicionales en la retransmisión de eventos deportivos en directo.

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Es la primera vez que la plataforma de suscripción podrá retransmitir la Copa del Mundo masculina.

Cabe resaltar que Netflix posee los derechos en Estados Unidos y Canadá para transmitir las ediciones de 2027 y 2031 de la Copa Mundial Femenina.