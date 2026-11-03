“Se acabó la guachafita”: Así fue el megaoperativo del gobierno de De la Espriella en la cárcel La Picota

Hasta antenas de internet satelital tenían los presos en la cárcel la picota de Bogotá. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, reveló los resultados de un megaoperativo para impedir que los delincuentes sigan operando desde las prisiones. En 19 pabellones, las autoridades incautaron 582 celulares, más de 3.700 tarjetas sim, 38 módems, seis antenas Starlink y 356 armas cortopunzantes; también encontraron drogas y dinero en efectivo. El mandatario advirtió que no permitirá que desde las cárceles sigan ordenando delitos e intimidando a los colombianos y dijo que la fiesta se acabó.