Giorgia Meloni anuncia que se facilitará la detención de menores, multas a sus padres y despliegue de militares tras violentas protestas en Milán

Italia aprobó este martes el despliegue de 500 soldados en Milán tras los violentos enfrentamientos ocurridos en el sur del país, cuando las protestas por el aumento del precio del combustible afectaron la producción de pasta y la distribución de alimentos.

Algunas marcas de lujo han mantenido cerradas sus tiendas en el centro del polo de la moda italiana tras los saqueos y disturbios ocurridos el fin de semana por grupos de manifestantes, en su mayoría jóvenes.

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En una reunión del gabinete celebrada el martes, también se aprobó una serie de medidas de seguridad, entre ellas, facilitar la detención de menores e introducir el delito de "participación violenta en una manifestación".

El gobierno también acordó imponer multas a los padres por los daños causados ​​por sus hijos durante las manifestaciones.

Sin embargo, el gabinete no aprobó que se otorgaran poderes policiales a los soldados, como se esperaba, tras la oposición del presidente Sergio Mattarella, según informaron los medios italianos.

"Destruir y robar no es protestar, es delito, y la respuesta del Estado debe ser firme", declaró la primera ministra Giorgia Meloni en un vídeo difundido por X tras la reunión del gabinete.

Meloni declaró que cerca de 200 agentes de policía resultaron heridos y 330 personas fueron detenidas, de las cuales la mitad eran de "origen extranjero", es decir, nacidas en el extranjero o nacidas en Italia de padres extranjeros.

El líder de la ultraderecha, Meloni, se enfrenta a elecciones el próximo año en las que la situación económica, la seguridad y la inmigración probablemente serán los temas clave.

Italia ha sido escenario de una oleada de protestas en los últimos días, particularmente por el aumento del costo de vida y los precios del combustible, con estudiantes de secundaria y universitarios, agricultores y camioneros saliendo a las calles.

Los camioneros han bloqueado o interrumpido el tráfico en todo el sur de Italia, afectando en particular a las vitales cadenas de suministro de la industria alimentaria.

Garofalo, uno de los principales fabricantes de pasta de Italia, detuvo la producción el sábado y reanudó sus operaciones el lunes a tan solo el 40 por ciento de su capacidad.

"Nuestros principales clientes tienen existencias, pero no sé cuánto durarán", declaró el director ejecutivo, Massimo Menna.

Menna afirmó que Garofalo tiene poco margen de maniobra si continúan los bloqueos. "No podemos hacer nada. Cuando todo se detiene, todo se detiene".

Dijo comprender los motivos de las protestas, pero temía el impacto en los hogares más pobres.

"En tiempos de crisis, siempre son los más desfavorecidos quienes más sufren", afirmó.

El fabricante de pasta Rummo también ha suspendido la producción, mientras que otro productor, La Molisana, ha reducido sus operaciones, ya que los bloqueos de carreteras impiden que la harina llegue a las fábricas.

Los camioneros comenzaron a protestar el viernes contra el aumento del precio del combustible, que ha subido desde el estallido de la guerra en Oriente Medio.

La interrupción del suministro ya ha provocado escasez de productos frescos en los supermercados de algunas zonas del sur de Italia, como queso, fruta y verdura.

El ministro de Transportes, Matteo Salvini, se reunió el martes con representantes sindicales y prometió la liberación de 480 millones de euros (539 millones de dólares) en fondos destinados a abordar la crisis del combustible.

Pero algunos representantes sindicales afirmaron que los bloqueos continuarían hasta que se tomaran medidas concretas.