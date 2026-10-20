NTN24
Martes, 20 de octubre de 2026
Martes, 20 de octubre de 2026
Italia

Giorgia Meloni anuncia que se facilitará la detención de menores, multas a sus padres y despliegue de militares tras violentas protestas en Milán

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Manifestaciones en Milán, Italia - Foto: EFE
Manifestaciones en Milán, Italia - Foto: EFE
Meloni declaró que cerca de 200 agentes de policía resultaron heridos y 330 personas fueron detenidas.

Italia aprobó este martes el despliegue de 500 soldados en Milán tras los violentos enfrentamientos ocurridos en el sur del país, cuando las protestas por el aumento del precio del combustible afectaron la producción de pasta y la distribución de alimentos.

Algunas marcas de lujo han mantenido cerradas sus tiendas en el centro del polo de la moda italiana tras los saqueos y disturbios ocurridos el fin de semana por grupos de manifestantes, en su mayoría jóvenes.

o

En una reunión del gabinete celebrada el martes, también se aprobó una serie de medidas de seguridad, entre ellas, facilitar la detención de menores e introducir el delito de "participación violenta en una manifestación".

El gobierno también acordó imponer multas a los padres por los daños causados ​​por sus hijos durante las manifestaciones.

Sin embargo, el gabinete no aprobó que se otorgaran poderes policiales a los soldados, como se esperaba, tras la oposición del presidente Sergio Mattarella, según informaron los medios italianos.

"Destruir y robar no es protestar, es delito, y la respuesta del Estado debe ser firme", declaró la primera ministra Giorgia Meloni en un vídeo difundido por X tras la reunión del gabinete.

Meloni declaró que cerca de 200 agentes de policía resultaron heridos y 330 personas fueron detenidas, de las cuales la mitad eran de "origen extranjero", es decir, nacidas en el extranjero o nacidas en Italia de padres extranjeros.

o

El líder de la ultraderecha, Meloni, se enfrenta a elecciones el próximo año en las que la situación económica, la seguridad y la inmigración probablemente serán los temas clave.

Italia ha sido escenario de una oleada de protestas en los últimos días, particularmente por el aumento del costo de vida y los precios del combustible, con estudiantes de secundaria y universitarios, agricultores y camioneros saliendo a las calles.

Los camioneros han bloqueado o interrumpido el tráfico en todo el sur de Italia, afectando en particular a las vitales cadenas de suministro de la industria alimentaria.

Garofalo, uno de los principales fabricantes de pasta de Italia, detuvo la producción el sábado y reanudó sus operaciones el lunes a tan solo el 40 por ciento de su capacidad.

"Nuestros principales clientes tienen existencias, pero no sé cuánto durarán", declaró el director ejecutivo, Massimo Menna.

Menna afirmó que Garofalo tiene poco margen de maniobra si continúan los bloqueos. "No podemos hacer nada. Cuando todo se detiene, todo se detiene".

Dijo comprender los motivos de las protestas, pero temía el impacto en los hogares más pobres.

"En tiempos de crisis, siempre son los más desfavorecidos quienes más sufren", afirmó.

El fabricante de pasta Rummo también ha suspendido la producción, mientras que otro productor, La Molisana, ha reducido sus operaciones, ya que los bloqueos de carreteras impiden que la harina llegue a las fábricas.

Los camioneros comenzaron a protestar el viernes contra el aumento del precio del combustible, que ha subido desde el estallido de la guerra en Oriente Medio.

La interrupción del suministro ya ha provocado escasez de productos frescos en los supermercados de algunas zonas del sur de Italia, como queso, fruta y verdura.

El ministro de Transportes, Matteo Salvini, se reunió el martes con representantes sindicales y prometió la liberación de 480 millones de euros (539 millones de dólares) en fondos destinados a abordar la crisis del combustible.

Pero algunos representantes sindicales afirmaron que los bloqueos continuarían hasta que se tomaran medidas concretas.

Temas relacionados:

Italia

Violencia

Protestas

Manifestaciones

Giorgia Meloni

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Nueva denuncia de presuntas irregularidades en contrato de hospital de San Andrés

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Diosdado es alguien que ha torpedeado el alcance de la transición”: analista sobre el número dos del régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Espionaje de China? Congresista republicano alerta sobre presencia de buques chinos en costas de EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

En medio de escepticismo por elecciones, comienza a bajar la popularidad de Trump en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Desoladoras imágenes e impresionantes rescates aéreos dejan las inundaciones en España

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado durante un acto político en Caracas, Venezuela, antes de las elecciones de 2024 - Foto EFE
María Corina Machado

Venezuela sale a las calles: así serán protestas para exigir el regreso de María Corina Machado y la fecha de elecciones presidenciales

Delcy Rodríguez y María Corina Machado | Foto: AFP
Delcy Rodríguez

Trump abre escenario de contienda electoral entre María Corina Machado y Delcy Rodríguez, y así reaccionan las encuestas

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Exagregado de la DEA advierte que Diosdado Cabello estaría planeando una fuga: "Sería mejor si negocia"

Inundaciones en España por la tormenta Adam / FOTO: Captura de pantalla
España

Desoladoras imágenes e impresionantes rescates aéreos dejan las inundaciones en España

José Amalio Graterol (d), del partido Vente Venezuela. (EFE)
María Corina Machado

Duro llamado a gobierno Trump desde el partido de María Corina Machado: "Esos criminales llevan 17 diálogos engañando"

Más de Actualidad

Ver más
Carlos Julio Rojas, periodista y activista venezolano - Foto: EFE
Carlos Julio Rojas

"Solamente por defender derechos humanos me pasó esto": periodista venezolano Carlos Julio Rojas tras recibir sentencia absolutoria que le devuelve la libertad plena

Aeropuerto de Colonia, Alemania - Foto de referencia: EFE
Alemania

Detienen a un mexicano que viajaba con 90 serpientes y lagartos vivos en un aeropuerto de Alemania

José Antonio Kast, presidente de Chile / FOTO: EFE
Chile

Aluviones arrastran vehículos e inundan viviendas en Chile: El presidente Kast declara zona de catástrofe

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado
Crisis en Venezuela

"Estoy seguro de que será presidente de Venezuela": congresista Diaz-Balart sobre regreso de María Corina Machado

Carlos Julio Rojas, periodista y activista venezolano - Foto: EFE
Carlos Julio Rojas

"Solamente por defender derechos humanos me pasó esto": periodista venezolano Carlos Julio Rojas tras recibir sentencia absolutoria que le devuelve la libertad plena

Aeropuerto de Colonia, Alemania - Foto de referencia: EFE
Alemania

Detienen a un mexicano que viajaba con 90 serpientes y lagartos vivos en un aeropuerto de Alemania

Capturas en Colombia - Foto por Presidencia de Colombia
Captura

Con ayuda del FBI: así fue la captura de la esposa y la hija de alias Fito, ex jefe de Los Choneros

José Antonio Kast, presidente de Chile / FOTO: EFE
Chile

Aluviones arrastran vehículos e inundan viviendas en Chile: El presidente Kast declara zona de catástrofe

Alias Cholo y Abelardo de la Espriella - AFP- EFE
Abelardo de la Espriella

Duro contra el crimen: De la Espriella acabó con alias 'Cholo' y advirtió fuertemente a 'Pinocho'

Expresidente de Colombia, Gustavo Petro-Foto: EFE
Israel

“Total derroche”: excandidata republicana sobre la crisis diplomática que dejó Petro con EE. UU. e Israel

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023