País latinoamericano alerta sobre ofertas de trabajo en Rusia vinculadas a reclutar personas para la guerra con Ucrania

República Dominicana advirtió este viernes a sus ciudadanos sobre ofertas de trabajo en Rusia que podrían estar vinculadas con la guerra entre ese país y Ucrania tras recibir denuncias sobre posibles reclutamientos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) exhortó a la población a "actuar con cautela" ante propuestas para viajar a Rusia que posteriormente puedan derivar en actividades relacionadas con el conflicto iniciado hace cuatro años y medio.

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"El Mirex, ante denuncias e informaciones recibidas sobre ofertas laborales dirigidas a ciudadanos dominicanos para viajar a Rusia y su posible vinculación posterior con actividades relacionadas con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, exhorta a la ciudadanía a actuar con cautela ante este tipo de propuestas", indica el comunicado.

La cancillería recomendó verificar la procedencia de las ofertas, la identidad del empleador y las condiciones de contratación, "especialmente cuando las gestiones se realicen exclusivamente por medios digitales o mediante intermediarios cuya identidad o acreditación no puedan ser comprobadas".

El canciller dominicano, Víctor Bisonó, abordó el caso con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, durante una reunión al margen de la Asamblea General de la ONU, informó el Mirex en otro comunicado.

Bisonó "transmitió la preocupación del gobierno dominicano", tras lo cual Lavrov instruyó al área de su ministerio encargada de las relaciones con América Latina y el Caribe a dar seguimiento al caso y gestionar el tema con las autoridades de ambos países.

Los dos cancilleres "acordaron mantener un canal de comunicación", agregó el Mirex.

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La preocupación de las autoridades surgió tras hacerse mediática la imagen del dominicano Juan Carlos Ávila Espaillat, de 28 años, quien comparte en Instagram videos con uniforme militar y armas largas desde diferentes zonas del frente ruso haciendo bromas a sus compañeros.

"Miren qué preciosidad de campo", dice en un video donde graba un cultivo de girasoles ucranianos.

"Escuché a un ruso escuchando a Romeo Santos (cantante dominicano) y lo hice pasar pa' todas sus canciones" y "Ucrania, nueva Rusia", son algunas de las frases del dominicano en redes sociales, donde aparece sonriente en la mayoría de sus publicaciones.

Ávila Espaillat, que se autodefine como un "guerrero imparable", dijo que resultó herido en una pierna tras un ataque de drones ucranianos y la explosión de una mina en el mayor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Rusia ha reclutado a soldados de 47 nacionalidades.