Vecinos de Fundalara en Carora protestan con cacerolas en mano por tres meses sin servicio de agua potable

El pasado martes 18 de agosto, al menos 700 familias de la urbanización Fundalara, en la zona alta de Carora, municipio Torres del estado Lara, protestaron, ya que no cuentan con el servicio de agua potable, suspendido desde hace 3 meses.

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Al grito de: "Basta ya, necesitamos agua", con cacerolas en mano, los vecinos salieron a protestar.

Los manifestantes denuncian que durante 90 días, cada vez que abren el grifo, no sale el líquido vital.

A su vez, dijeron que las autoridades municipales y la hidrológica estatal solo han enviado agua de forma esporádica e insuficiente bajo la justificación de "reparaciones técnicas".

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Carora queda en el oeste de Venezuela, en el estado Lara. Es la capital del municipio Torres y la segunda ciudad más grande de ese estado.

En Venezuela, el suministro de agua potable atraviesa una grave crisis estructural marcada por fallas en el bombeo, apagones eléctricos constantes y planes oficiales de restricción.

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Mientras los venezolanos siguen protestando por las incesantes interrupciones eléctricas, Delcy Rodríguez pidió recientemente al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.