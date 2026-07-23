Tenistas deberán someterse a una prueba genética para competir en el circuito femenino de la WTA

Los tenistas que quieran competir en los torneos organizados por la WTA tendrán que someterse a una prueba genética única como parte del nuevo proceso de elegibilidad para la categoría femenina , decisión que cambia las reglas que, hasta el momento, regulaban la participación de mujeres trans y atletas con variaciones del desarrollo sexual.

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La medida, anunciada por la Asociación de Tenis Femenino, sostiene que las jugadoras tendrán que realizar un análisis para tener claridad de la presencia del gen SRY, un marcador genético que, por lo general, se encuentra en el cromosoma Y, que está relacionado con el desarrollo del sexo masculino. La prueba se podrá realizar por medio de una muestra de sangre o un hisopado bucal y se hará una aplicación solo una vez a cada jugadora.

La WTA mantiene que la modificación quiere preservar la competencia en la categoría femenina y establecer un criterio que sea de manera uniforme para determinar la elegibilidad de las deportistas.

La organización, de igual forma, aseguró que el procedimiento va a estar acompañado de medidas de confidencialidad y protección de datos. Esto también ligado a un programa de comunicación con las jugadoras para explicar la nueva normativa.

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La modificación supone un giro respecto a la política anterior. Hasta el día de hoy, las reglas permitían que mujeres trans pudiesen competir bajo determinadas condiciones relacionadas con su identidad de género y el mantenimiento de niveles reducidos de testosterona en el transcurso de un período establecido.

Con la nueva normativa, la WTA pasa a utilizar un criterio basado en el sexo biológico para establecer la elegibilidad en el circuito femenino.

La decisión llega en un momento en el que distintas federaciones deportivas están reforzando sus políticas acerca de la participación en categorías femeninas.

El Comité Olímpico Internacional optó por medidas parecidas de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, a la vez que otras organizaciones internacionales están impulsando criterios basados ​​en características biológicas para ver quién puede competir en determinadas pruebas femeninas.

El debate, sin embargo, está lejos de llegar a resolverse. Las personas que respaldan este tipo de controles piensan que las categorías deportivas deben proteger condiciones de competencia que consideran equitativas. Sus críticos, por otro lado, cuestionan que una prueba genética pueda usarse como criterio primordial de elegibilidad y advierten sobre las consecuencias que estas políticas podrían tener para atletas trans y personas con variaciones del desarrollo sexual.

La propia WTA indicó que su política distingue entre sexo biológico e identidad de género solo para establecer las condiciones de participación deportiva y que no busca cuestionar la identidad o dignidad de ninguna persona.

La organización internacional que regula el tenis, la ITF, al igual sostiene una política específica de elegibilidad de género para sus competiciones, pero su marco normativo previo contemplaba condiciones diferentes para determinados casos.