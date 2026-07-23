NTN24
Jueves, 23 de julio de 2026
Jueves, 23 de julio de 2026
Tenis

Tenistas deberán someterse a una prueba genética para competir en el circuito femenino de la WTA

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Las tenistas Aryna Sabalenka (izquierda) e Iga Swiatek (derecha) (EFE)
Las tenistas Aryna Sabalenka (izquierda) e Iga Swiatek (derecha) (EFE)
La nueva norma exigiría un análisis único del gen SRY y abre un nuevo debate sobre sexo biológico, identidad y competencia deportiva.

Los tenistas que quieran competir en los torneos organizados por la WTA tendrán que someterse a una prueba genética única como parte del nuevo proceso de elegibilidad para la categoría femenina , decisión que cambia las reglas que, hasta el momento, regulaban la participación de mujeres trans y atletas con variaciones del desarrollo sexual.

o

La medida, anunciada por la Asociación de Tenis Femenino, sostiene que las jugadoras tendrán que realizar un análisis para tener claridad de la presencia del gen SRY, un marcador genético que, por lo general, se encuentra en el cromosoma Y, que está relacionado con el desarrollo del sexo masculino. La prueba se podrá realizar por medio de una muestra de sangre o un hisopado bucal y se hará una aplicación solo una vez a cada jugadora.

La WTA mantiene que la modificación quiere preservar la competencia en la categoría femenina y establecer un criterio que sea de manera uniforme para determinar la elegibilidad de las deportistas.

La organización, de igual forma, aseguró que el procedimiento va a estar acompañado de medidas de confidencialidad y protección de datos. Esto también ligado a un programa de comunicación con las jugadoras para explicar la nueva normativa.

o

La modificación supone un giro respecto a la política anterior. Hasta el día de hoy, las reglas permitían que mujeres trans pudiesen competir bajo determinadas condiciones relacionadas con su identidad de género y el mantenimiento de niveles reducidos de testosterona en el transcurso de un período establecido.

Con la nueva normativa, la WTA pasa a utilizar un criterio basado en el sexo biológico para establecer la elegibilidad en el circuito femenino.

La decisión llega en un momento en el que distintas federaciones deportivas están reforzando sus políticas acerca de la participación en categorías femeninas.

El Comité Olímpico Internacional optó por medidas parecidas de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, a la vez que otras organizaciones internacionales están impulsando criterios basados ​​en características biológicas para ver quién puede competir en determinadas pruebas femeninas.

El debate, sin embargo, está lejos de llegar a resolverse. Las personas que respaldan este tipo de controles piensan que las categorías deportivas deben proteger condiciones de competencia que consideran equitativas. Sus críticos, por otro lado, cuestionan que una prueba genética pueda usarse como criterio primordial de elegibilidad y advierten sobre las consecuencias que estas políticas podrían tener para atletas trans y personas con variaciones del desarrollo sexual.

La propia WTA indicó que su política distingue entre sexo biológico e identidad de género solo para establecer las condiciones de participación deportiva y que no busca cuestionar la identidad o dignidad de ninguna persona.

La organización internacional que regula el tenis, la ITF, al igual sostiene una política específica de elegibilidad de género para sus competiciones, pero su marco normativo previo contemplaba condiciones diferentes para determinados casos.

Temas relacionados:

Tenis

Tenista

WTA

Genética

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Nicolás Maduro podría quedar en libertad? La oscura hipótesis sobre el obstáculo legal que enfrentaría Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La solidaridad, el puente que sostiene a los damnificados en Venezuela tras casi un mes de la tragedia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"Solo quiero descanso para mí y para mi familia": venezolano sobre la recuperación de cuerpos tras doblete sísmico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

El lavado de dinero entre Saab y Maduro por medio del programa de alimentos CLAP

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Colombia

Las polémicas frases del presidente Gustavo Petro durante su discurso del 20 de julio en Colombia

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (i), el abogado Frank A. Pérez (c); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan-Foto: EFE
El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: EFE
Régimen cubano

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Edificio destruido tras los terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

La historia de Samuel y Sebastián: luchan por recuperarse mientras su tía pide ayuda

Más de Deportes

Ver más
Hinchas de la selección Colombia y la selección de Ghana / Terminal ferroviaria, costilla ahumada y rollo de canela - Fotos de referencia: EFE / Pexels
Mundial

Terminales ferroviarias, costillas ahumadas y rollos de canela: la otra cara de Kansas City, el lugar que verá el choque Colombia vs. Ghana en el Mundial

Colombia ante Suiza en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Ranking FIFA

Así quedó el ranking FIFA tras el Mundial 2026: un nuevo líder y Colombia cerca del Top 10

Mundial 2026 - Foto: EFE
Ranking FIFA

Esta es la selección que ascendió 12 puestos en el ranking FIFA tras su destacada participación en el Mundial 2026

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Diana Corrales, líder del Contingente USAR COL-1 / Conjunto residencial en La Guaira devastado por terremotos - Fotos: NTN24 / EFE
Terremoto en Venezuela

"Hay un porcentaje alto de que eso se materialice": rescatista colombiana en Venezuela sobre personas que aún pueden ser rescatadas bajo los escombros

Experta analiza la comunicación no verbal entre Maduro y Cilia - Foto: EFE
audiencia

Experta en comunicación no verbal analiza los gestos y la postura de Maduro y su esposa en la audiencia

Retrato de Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Juicio contra Maduro

"Se la acusa de haber desplegado toda la actividad narcoterrorista y suministrar armas a grupos terroristas desde el ejercicio del poder": Zair Mundaray sobre nueva audiencia de Maduro en Nueva York

Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores | Foto: EFE
Nicolás Maduro

¿Enfrentará el dictador Nicolás Maduro cadena perpetua en Estados Unidos?

Hinchas de la selección Colombia y la selección de Ghana / Terminal ferroviaria, costilla ahumada y rollo de canela - Fotos de referencia: EFE / Pexels
Mundial

Terminales ferroviarias, costillas ahumadas y rollos de canela: la otra cara de Kansas City, el lugar que verá el choque Colombia vs. Ghana en el Mundial

María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
Daniel Ortega

"Después de Cuba, Nicaragua es el siguiente": congresista de EE. UU. responde a insólito anuncio del dictador Daniel Ortega

Impactantes imágenes de los nuevos ataques de EEUU al régimen de Irán - Foto captura
Ataques

Impactantes imágenes nocturnas de los intensos ataques de EEUU hacia objetivos del régimen de Irán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre