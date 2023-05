Pareja gay de colombianos fue agredida en España por su nacionalidad y orientación sexual

Yeisson López y Brayan Ruiz son una pareja gay de origen colombiano que se encuentran en España junto con algunos familiares y denunciaron haber sido víctimas de violencia por su nacionalidad y su orientación sexual.

La pareja habló de lo que vivió en La Mañana de NTN24 y aseguró que ellos intentaron al máximo evitar el problema, pues, según su testimonio, estaban tranquilos y los agresores comenzaron a insultarlos hasta que procedieron a golpearlos.

“Estábamos con mi tía pasándola bien en vísperas al Día de la Madre, compartimos con unas chicas españolas y al momento de irnos, después de salir del bar, comenzaron los empujones, las frases racistas y homófobas y ahí fue cuando sucedió todo sin ningún motivo”, contaron.

“La tía de Brayan les decía que no queríamos problemas y ella recibió el primer golpe, Brayan llegó a defenderla y lo atacaron, entonces yo llegué a defenderlo, nos empezaron a gritar groserías y eran varios, así que unos le pegaron a él y otros a mí, cuando escucharon las sirenas de la policía se fueron”, agregaron a su relato.

“Es frustrante y nos sorprende porque acá en España hemos encontrado personas muy buenas y respetuosas, nos dicen que no entienden porque hay personas que actúan así. Estamos destrozados emocionalmente, no queremos salir porque nos da miedo, la tía de él no se siente bien”, finalizaron su explicación.