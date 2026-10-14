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Miércoles, 14 de octubre de 2026
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Papa León XIV

"Pasó una noche tranquila": el Vaticano entrega nueva actualización sobre la salud del papa León XIV tras operación en la que se le extirpó un tumor canceroso

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Papa León XIV- Foto: EFE
Papa León XIV- Foto: EFE
Los médicos están realizando más pruebas para determinar si el cáncer del pontífice, de 71 años, pudiera haberse diseminado.

El papa León XIV pasó una noche tranquila en el hospital Gemelli de Roma, donde permanece hospitalizado este miércoles, un día después de someterse a una operación en la que se le extirpó un tumor canceroso del pulmón derecho.

Los médicos están realizando más pruebas para determinar si el cáncer del pontífice, de 71 años, pudiera haberse diseminado.

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"El Papa pasó una noche tranquila", indicó este miércoles el Vaticano, sin dar más detalles.

A pocas semanas del viaje previsto del 6 al 17 de noviembre por Argentina, Uruguay y Perú, los cirujanos operaron al santo padre el martes en el policlínico romano para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho.

La operación "confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como lo sugerían los exámenes preoperatorios", precisó la Santa Sede.

La experta precisó que todo dependerá del estadio del cáncer detectado y de si se ha diseminado.

León XIV se encuentra en una habitación del décimo piso del edificio junto a una suite papal con capilla privada, que actualmente se encuentra en proceso de renovación.

El Vaticano había indicado antes de la cirugía que el pontífice debía permanecer una semana hospitalizado, aunque por el momento se desconoce si tendrá que guardar un período de convalecencia más prolongado.

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Nacido en Chicago, el primer papa estadounidense había ingresado el martes pasado al mediodía.

Se trata de la primera alerta de salud para el pontífice, quien es conocido por su afición al deporte y gozaba de una excelente forma física desde su elección al frente de la Iglesia católica el 8 de mayo de 2025.

La impactante noticia de su enfermedad, apenas un año después de su elección, ha sacudido a la Iglesia católica, según los vaticanistas.

"El papado ha entrado en una nueva etapa, marcada por un grado considerable de incertidumbre”, señaló el diario italiano La Repubblica.

Todos los compromisos del papa fueron cancelados hasta el 20 de octubre.

La situación plantea dudas sobre si el santo padre mantendrá el viaje previsto entre el 6 y 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, país este último donde trabajó como misionero durante dos décadas y obtuvo la nacionalidad.

La ministra argentina de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dijo que su país continúa los preparativos de la visita "hasta que no haya una información oficial" de que será suspendida o aplazada.

León XIV anunció el domingo después de la oración del Ángelus que los médicos habían descubierto el nódulo -una pequeña protuberancia- "en una fase muy temprana" durante unos exámenes recientes.

"Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo", explicó.

El Vaticano ha sido históricamente muy hermético sobre la salud de los papas, pero comenzó a ser más transparente durante la enfermedad del predecesor de León XIV, el argentino Francisco, que hablaba abiertamente de sus dolencias y falleció en abril de 2025.

 

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