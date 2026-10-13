"Que el cariño y la fe le acompañen": las emotivas palabras de María Corina Machado al elevar sus oraciones por la salud del papa León XIV

La líder de la democracia venezolana, María Corina Machado, envió un emotivo mensaje al papa León XIV luego de conocerse su situación de salud y pidió a los venezolanos unirse en oración por la recuperación del pontífice.

“Los venezolanos elevamos nuestras oraciones por la pronta recuperación de Su Santidad el papa León XIV”, escribió Machado en una publicación difundida en X. En el mismo mensaje, pidió que “el cariño y la fe de los creyentes en todo el mundo” acompañen al pontífice durante estas horas y en su labor pastoral.

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El mensaje de Machado se conoció después de que el Vaticano informara que León XIV fue sometido a una intervención quirúrgica en el Policlínico Gemelli de Roma. La Santa Sede confirmó que la operación concluyó con éxito y que el papa regresó a su habitación.

Cabe resaltar que la intervención permitió, además, confirmar que el nódulo pulmonar que había sido detectado era un adenocarcinoma pulmonar. El Vaticano informó que el procedimiento transcurrió sin complicaciones y que el pontífice despertó con normalidad.

Asimismo, cabe aclarar que el mensaje de Machado también llega después de varios acercamientos entre sectores de la democracia venezolana y León XIV. El pasado 28 de septiembre, una integrante de la organización vinculada a Machado, Con Venezuela, entregó al pontífice una carta durante su visita a Francia para pedirle que rezara por los presos políticos y por la situación de Venezuela.

En medio de las muestras de solidaridad que han surgido desde distintos lugares del mundo, Machado decidió poner el énfasis en la fe y en las oraciones de los venezolanos por la recuperación del jefe de la Iglesia católica.

La Iglesia también ha llamado a los fieles a acompañar espiritualmente al pontífice. En Roma se realizó un rosario por su salud desde la capilla del Policlínico Gemelli, mientras distintas comunidades católicas han expresado su cercanía con León XIV.

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El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, aseguró, además, que habló con el papa y destacó la serenidad que mostró ante la situación, al tiempo que pidió continuar acompañándolo con oraciones y afecto.

Así, el mensaje de María Corina Machado se suma a las expresiones de solidaridad que han acompañado al papa León XIV mientras avanza en su recuperación tras la intervención.