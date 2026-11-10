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Martes, 10 de noviembre de 2026
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Ciberataque

Advierten sobre posibles ciberataques contra electrodomésticos de los hogares tras daños en refrigeradores de supermercados en Europa

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Supermercado en Bélgica - Foto: EFE
Supermercado en Bélgica - Foto: EFE
Supermercados de al menos 12 países europeos fueron blanco de ciberataques en los últimos meses.

Tras el ciberataque que afectó a los sistemas de refrigeración de supermercados de varios países de Europa, los electrodomésticos de los hogares podrían convertirse en el próximo objetivo, advirtió el martes Juhan Lepassaar, director de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA).

"La seguridad no debería ni debe quedar relegada a un segundo plano. Hoy fueron los refrigeradores, mañana podrían ser los 'routers' (dispositivos para redes informáticas), pasado mañana los electrodomésticos de los hogares, y así sucesivamente", señaló a la AFP el funcionario.

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Supermercados de al menos 12 países europeos fueron blanco de ciberataques en octubre y noviembre.

"Todos los incidentes pueden evitarse, pero la cuestión es si estamos dispuestos a invertir para lograrlo", declaró Lepassaar. "La ciberseguridad no es barata".

También debe tenerse en cuenta desde la etapa de diseño de los productos conectados, hoy presentes en todas partes, incluso en nuestras cocinas y dormitorios, indicó.

En este contexto la ciberseguridad es fundamental, explicó Lepassaar, quien presentó el martes el informe bienal de la agencia, con sede en Atenas.

"Cada servicio del que dependemos como ciudadanos y como seres humanos tiene una capa en la que interviene un elemento digital, un fragmento de código que, si no está protegido, puede ser pirateado", afirmó.

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Uno de los peores escenarios sería la interrupción de servicios esenciales.

"La llegada de la policía, la intervención de los bomberos, el funcionamiento de los hospitales y el transporte que nos lleva del punto A al punto B son elementos de los que dependemos para que todo funcione correctamente, las 24 horas del día, los siete días de la semana... Y si dejan de funcionar, sufriremos las consecuencias de inmediato", destacó.

Lepassaar no quiso pronunciarse sobre la presunta responsabilidad de Irán, pero destacó que actores vinculados a los estados iraní o ruso tienen como objetivo a Europa y colaboran entre sí.

"Ya sea en el caso de China, Irán o Corea del Norte, existen numerosos actores alineados con Estados que tienen como objetivo a Europa, las empresas europeas y los intereses europeos", aseguró el director de ENISA.

Asimismo, destacó las normas europeas en materia de ciberseguridad, que entrarán plenamente en vigor el próximo año, así como los proyectos de la UE para "duplicar el tamaño y los recursos" de su agencia especializada.

La Ley de Ciberresiliencia (Cyber Resilience Act), aprobada en 2024, tiene como objetivo reforzar la seguridad de los productos que incorporan componentes digitales, mediante la imposición de obligaciones de ciberseguridad a sus fabricantes.

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