El papa enfrenta cáncer de pulmón: este es su estado de salud tras el diagnóstico médico

Este martes, el papa León XIV se sometió a un procedimiento quirúrgico para extirparle un nódulo en su pulmón derecho, intervención mediante la cual el sumo pontífice fue diagnosticado con cáncer de pulmón, esto de acuerdo con la información compartida por la oficina de prensa del Vaticano. Por ahora y frente al dictamen, desde el Vaticano han dado a conocer que la agenda del sumo pontífice quedará suspendida hasta el próximo 20 de octubre.