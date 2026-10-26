Persecución en alta mar: incautan 568 kilos de cocaína y capturan a tres dominicanos en una operación coordinada entre Colombia, República Dominicana y EE. UU.

En el marco de las estrategias de cooperación regional para el control de los espacios marítimos, la Armada Nacional de Colombia, en una operación combinada con la Armada de República Dominicana, el Comando Sur de los Estados Unidos a través de la JIATFS y la Fuerza Aérea Colombiana, logró la interceptación de 568 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Las acciones operativas se desencadenaron gracias a labores de inteligencia naval que alertaron oportunamente sobre el zarpe de la lancha sospechosa desde las costas del departamento de La Guajira, con el inicio de una persecución en alta mar que culminó a 102 millas náuticas al sur de la isla Beata.

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Durante el procedimiento de interdicción marítima, los efectivos de seguridad detuvieron a tres sujetos de nacionalidad dominicana y decomisaron 555 paquetes que contenían la sustancia estupefaciente, valorada en el mercado ilegal internacional por encima de los 26 millones de dólares.

“Este contundente golpe contra las estructuras financieras del narcotráfico internacional impide la distribución y comercialización de más de 1,4 millones de dosis en los mercados ilícitos globales”, destacaron los mandos militares al evaluar el impacto de la misión.

La exitosa coordinación entre los organismos de seguridad de los países de la región ratifica la eficacia de las operaciones combinadas para neutralizar el uso de corredores marítimos en el mar Caribe.

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La contención sostenida de las economías criminales fortalece la seguridad hemisférica y debilita la capacidad logística de las redes trasnacionales dedicadas al tráfico de sustancias prohibidas.