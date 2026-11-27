Las autoridades peruanas cerrarán 2026 con la incineración de aproximadamente 65 toneladas de sustancias ilícitas, con lo que afianzaron una estrategia sostenida contra el narcotráfico en el segundo país productor mundial de cocaína, luego de destruir este jueves 10,7 toneladas adicionales en el horno especializado de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, ubicado en el este de Lima.

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A lo largo de 2026 se ejecutaron siete operaciones de incineración que permitieron eliminar exactamente 64,8 toneladas de narcóticos, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado oficial sobre unas sustancias sobre todo cocaína, marihuana y ketamina decomisadas por agentes antidrogas y unidades especializadas en diversas regiones del territorio peruano.

“Cada tonelada de droga que decomisamos y destruimos significa menos recursos para las organizaciones criminales”, señaló el ministro del Interior, César Astudillo, durante la ceremonia de incineración, y añadió que estas intervenciones golpean sus economías ilegales, debilitan su capacidad de financiamiento y cierran el paso a sustancias que alimentan distintas actividades delictivas.

La procedencia geográfica de los decomisos muestra patrones claros sobre las zonas de producción: la mayor cantidad de cocaína incautada proviene de intervenciones policiales en Apurímac, Ayacucho y Junín, donde se encuentra el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), principal cuenca cocalera del país que produce cerca de la mitad de la cocaína peruana.

Por su parte, los decomisos de marihuana corresponden a operativos ejecutados en Puno, región fronteriza con Bolivia en el sur del país, así como en La Libertad, Junín, Ayacucho, Huánuco y Tumbes, esta última limítrofe con Ecuador en el norte peruano.

El funcionario destacó un operativo clave efectuado el 10 de noviembre en Villa El Salvador, distrito populoso de Lima, donde se incautaron 608 kilogramos de clorhidrato de cocaína destinados a México, intervención que permitió detener a tres personas y desmantelar una fábrica de muebles de madera aglomerada empleada como fachada para almacenar el alijo.

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César Astudillo advirtió sobre la transformación criminal de las organizaciones delictivas, que ya no se concentran en una sola actividad ilícita, sino que diversifican sus fuentes de financiamiento y articulan delitos como narcotráfico, minería ilegal y trata de personas, hecho que provoca violencia y disputas territoriales por zonas de influencia en el país andino.